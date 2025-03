‘Yo me llamo’: así fue el tenso cruce de mensajes entre Rey Ruiz y César Escola

En el capítulo 40 de Yo me llamo se volvió a vivir un momento de alta tensión cuando Rey Ruiz y César Escola, miembros del jurado, sostuvieron una acalorada discusión tras la presentación del doble de Dean Martin.

El incidente, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, dejó a la audiencia sorprendida y generó un intenso debate entre los seguidores del show.

¿Por qué discutieron Rey Ruiz y César Escola en ‘Yo me llamo’?

La presentación del doble de Dean Martin, quien interpretó uno de los clásicos del legendario cantante, fue el detonante de la controversia. Mientras algunos miembros del jurado elogiaron su actuación, otros fueron más críticos. Esto llevó a un intercambio de opiniones que escaló rápidamente.

La disputa comenzó cuando Rey Ruiz expresó su descontento con ciertos aspectos de la presentación, señalando que el imitador no había capturado adecuadamente la esencia y el carisma de Dean Martin. Según dijo, la actuación carecía de la autenticidad necesaria para rendir un verdadero homenaje al icónico cantante.

“Empecemos por la parte buena: resulta que veo en el perfomance tuyo lo mismo que he visto en el principio. Cuando siento las partes graves de tu interpretación, las oigo engoladas y no sé por qué (…) La parte en que yo siento en que todavía no encuentro a Dean Martín. Dean Martín no es tan engolado, no es como robótico ¡Es un tipo normal! (…) Te siento como un muñequito y no es así”, expresó inicialmente ‘El bombón de la salsa’.

Estas críticas no fueron bien recibidas por César Escola y Amparo Grisales, quienes defendieron con vehemencia al participante, argumentando que había logrado transmitir la esencia de Martin a su manera.

“No me parece un muñequito porque en esa época tenían una manera de moverse diferente ahora (…) Me parece que esa cadencia que él hace con el cuerpo… ellos eran así cuando estaban en el escenario (…) Yo antes lo encuentro más Dean Martin que los otros días (…) Me pareció que lo hiciste hermoso. A mí me encanta”, comentó Grisales, a lo que Escola agregó: “Veo en ti una evolución de la última presentación. ¿Qué es lo que me falta? Soltar la cara, las cosas de la cara (…) De verdad, yo no lo vi tampoco ni engolado ni encajonado ni como muñequito. ¡Rey, por favor!”.

Esta defensa provocó una respuesta igualmente enérgica de Rey Ruiz, quien cuestionó que a veces sus compañeros no compartan su postura. “Me enoja cuando no pueden ver lo que yo veo”, concluyó el salsero cubano.

Las reacciones a este momento no se hicieron esperar en redes sociales y fueron cientos de usuarios los que dejaron su opinión al respecto.