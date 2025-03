‘Yo me llamo’: doble de Luis Alfonso contó por qué terminó con imitadora de Shakira

En la edición 2023 de Yo me llamo, cuando se realizó la novena temporada, surgió un noviazgo entre César Narváez y Andrea Correa, participantes que imitaron a Elvis Crespo y Shakira, respectivamente. Incluso, de su primer beso fueron testigos los televidentes.

“El 70% de que yo esté todavía acá se lo debo a ella. Para conquistar a una mujer de esa talla, hay que tener postura de hombre y nunca se puede faltar el respeto, pues hombre sin respeto no va para el baile y a mí me encanta bailar. Hay personas que llegan y te levantan; yo estaba en el pozo y ella me levantó. Me decía: ‘Dale, sigue adelante’, y ahí surge el amor puro. Gracias a ella estoy dando todo”, comentó el concursante en aquella ocasión, tras dejar al descubierto su enamoramiento con la chilena.

Sin embargo, ahora que César Narváez regresó a competir en el programa de Caracol Televisión, como el doble de Luis Alfonso, se supo que la relación amorosa con Andrea Correa llegó a su final.

La relación entre César Narváez, conocido como 'César Voces', y Andrea Corre duró poco más de un año. Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

¿Por qué terminaron los imitadores de Shakira y Luis Alfonso en ‘Yo me llamo’?

En el capítulo 44, emitido durante la noche de este 11 de marzo, César Narváez protagonizó un emotivo momento en ‘el templo de la imitación’, tras confesar que atraviesa por días complejos debido a la ruptura amorosa con Andrea Correa. Razón por la que, según dijo, su rendimiento en esta presentación no fue la mejor.

“No estoy triste, pero sí estoy decepcionado. Me siento traicionado por una persona de la que yo esperaba tanto... había tantas metas, tantos planes y tantos proyectos, pero todo se fue a la basura”, comentó el imitador de Luis Alfonso en Yo me llamo 2025, lo que abrió paso a una ola de rumores sobre supuesta infidelidad de la doble de Shakira.

Con la intención de demostrarle su respaldo, el doble de Jim Morrison le recordó a su compañero que una decepción amorosa siempre se puede superar, sobre todo cuando se trata de persona llena de cualidades, como él.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

De momento no se conoce un pronunciamiento por parte de ‘Yo me llamo Shakira’, quien suele ser bastante reservada con su vida privada. Sin embargo, se espera que en próximas horas reaccione a las palabras de su antigua pareja y aclare si, en realidad, el romance terminó por su culpa.