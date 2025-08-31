‘Yo me llamo’: dos imitadoras de la temporada 2025 están embarazadas ¿Quiénes son?

Dos exparticipantes de Yo me llamo 2025 sorprendieron al público con una noticia que marca un antes y un después en sus vidas: ambas confirmaron que están en la dulce espera de su primer hijo.

Las revelaciones, conocidas a través del programa La Red, han generado entusiasmo entre los seguidores del concurso de Caracol Televisión, que en su más reciente temporada no solo entregó talento sobre el escenario, sino también nuevas historias de amor y familia.

Imitadores de Gloria Trevi y Luis Alfonso en ‘Yo me llamo’ esperan a su primer hijo

Yuli Sánchez y César Narváez, quienes se conocieron como imitadores de Gloria Trevi y Luis Alfonso en la más reciente edición del concurso, anunciaron que serán padres. La relación, que nació durante las grabaciones de Yo me llamo 2025, fue consolidándose con el paso de los meses, al punto que hoy celebran la llegada de su primer bebé.

La pareja decidió compartir la noticia con sus seguidores a través de redes sociales, publicando la imagen de la ecografía que confirma el embarazo. En medio de la publicación, sonó la canción Para tu amor de Juanes, un detalle que reflejó la emoción que viven en esta etapa. El anuncio, hecho público a finales de agosto, también fue replicado por La Red, programa en el que se confirmó que Sánchez cursa la décima semana de gestación.

El romance entre ambos ya había captado la atención del público desde la competencia, cuando protagonizaron un primer beso en pleno escenario, un gesto que selló el inicio de su historia. Tras concluir el programa, se establecieron en Bogotá y comenzaron su vida en pareja. Aunque aún no saben el sexo del bebé, Narváez y Sánchez han manifestado su alegría y la ilusión de empezar una familia, recibiendo numerosos mensajes de apoyo por parte de fanáticos y colegas del reality.

‘Yo me llamo Selena Quintanilla’ también está en embarazo

La segunda noticia involucra a Karen Dinacot, reconocida por su interpretación de Selena Quintanilla en la misma temporada del concurso. La artista confirmó que junto a su pareja, el músico Marco Feng, esperan a su primer hijo, quien llegará al mundo en noviembre.

De acuerdo con la información revelada en La Red, Dinacot atraviesa la semana 29 de gestación, es decir, seis meses de embarazo. El bebé llevará por nombre Meilong Feng Bazardo y su nacimiento está previsto para la semana del 10 de noviembre. La cantante se mostró agradecida por las felicitaciones recibidas y destacó el apoyo de su familia y amigos en este proceso.

Dinacot y Feng se conocieron hace dos años y, además de compartir su vida personal, también han construido un camino en la música. Ambos hacen parte de la banda Marco Feng, un espacio que les permitió unir sus talentos artísticos y consolidar un vínculo sentimental que hoy se fortalece con la llegada de su hijo.

La intérprete resaltó que este momento representa una bendición para su vida, pues no solo crece su proyecto familiar, sino también su motivación artística. La noticia fue recibida con entusiasmo tanto por seguidores como por exparticipantes del concurso, que celebran este nuevo capítulo en la vida de la imitadora de Selena.