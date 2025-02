‘Yo me llamo Fariana’ envió mensaje a Amparo Grisales. Artista original la respaldó

La participación de la imitadora de Fariana en Yo me llamo 2025 marcó la historia del programa, no solo por ser la primera vez que una doble de ‘La Nena Fina’ se presenta allí, sino también por la fuerte polémica que desató en su corta estadía. Su eliminación, precedida por un tenso intercambio de palabras con Amparo Grisales, generó controversia y dividió opiniones, incluso, entre la artista original.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

El mensaje que ‘Yo me llamo Fariana’ envió a Amparo Grisales

En medio de una entrevista que concedió al periodista Carlos Claro, la imitadora de ‘La Nena Fina’, cuyo nombre real es Alexa Torres, aseguró que su experiencia con ‘La Diva de Divas’ no fue nada agradable.

“Desde el comienzo se notó que no le gustaba Fariana (...) Amparo Grisales, yo no sé si eres un personaje o no, pero definitivamente te falta tacto (...) no tienes ni un poquito de compasión. Te falta ser más humana”, comentó la exparticipante de Yo me llamo, quien es influenciadora en la vida real.

“A las chicas les toca mucho más duro, creo que se las monta muchísimo más. Deja de ser tan mala con las personas”, agregó Alexa Torres sobre el supuesto favoritismo que, según ella, tendría Amparo Grisales con los hombres.

Te puede interesar: ¿Por qué Fariana cambió su nombre artístico y dejó de llamarse Farina?

Fariana respaldó a su imitadora en ‘Yo me llamo’

Tal y como ocurrió en una pasada ocasión con Manuel Turizo, Fariana se pronunció a través de redes sociales para compartir unas palabras de aliento con su imitadora. Y aunque no se refirió a la decisión de Amparo Grisales y del resto del jurado, dejó saber que estuvo a gusto con lo que vio en el programa.

“Esta bendición de haber participado en ‘Yo me llamo’ será el comienzo de muchas oportunidades ¡Verás cómo la vida te va a ir mostrando maravillas! Estoy segura de que aprendiste un mundo y ganaste reconocimiento, que es lo que muchos artistas anhelan para poder continuar. Ganaste una familia a nivel nacional que admira tu esfuerzo y tus ganas ¡Te veo pronto! Felicidades por lo que viene”, escribió Fariana como respuesta a una publicación en Instagram de Alexa Torres.

Las palabras de Farina Pao Páucar Franco (nombre real de la cantante) desataron una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores que, incluso, consideran que son antesala de una supuesta propuesta que habría hecho la paisa a su doble.