‘Yo me llamo Mini’ llegó a su fin ¿Quién ganó y qué pasará con Aurelio Cheveroni?

Tras casi un mes de su estreno, la etapa ‘Mini’ de Yo me llamo llegó a su final. En el capítulo número 76 de la décima temporada, el público eligió a uno de los cinco finalistas y le otorgó el anhelado premio: un bono de 100 millones de pesos para apoyar sus estudios una vez finalice el colegio.

¿Quién fue el ganador de ‘Yo me llamo mini’?

La última gala de los ‘mini’ se vivió con gran intensidad. Los primeros en presentarse en el templo de la imitación —cada uno acompañado por su padrino— fueron los dobles de José Feliciano y Óscar de León.

Minutos después, subió al escenario la pequeña imitadora de Rocío Dúrcal, en compañía del émulo de Óscar Agudelo; seguidos por ‘mini’ José José y su padrino, el doble de Joan Manuel Serrat.

‘Mini’ Celia Cruz y el imitador de Gilberto Santa Rosa, así como ‘mini’ Gloria Trevi y Raphael, fueron las duplas encargadas de cerrar este emotivo capítulo.

Finalmente, la pareja que obtuvo el mayor número de votos por parte de los televidentes, y que se coronó como ganadora de esta etapa, fue la conformada por ‘mini’ José Feliciano y Óscar de León.

“El talento que tú tienes es inigualable. No creo que nadie pueda ser un mejor doble de José Feliciano que tú”, expresó Rey Ruiz, miembro del jurado, al joven campeón.

Aurelio Cheveroni se despidió de ‘Yo me llamo’

La inclusión de este personaje resultó ser una apuesta acertada por parte de Caracol Televisión, que desempolvó al entrañable lobo del Club 10 tras varios años de ausencia en la pantalla. Por eso, su despedida generó nostalgia entre los fanáticos del programa, así como entre sus compañeros.

“No me voy a emocionar, pero te quiero decir que nos acompañaste con tu ternura, con tu inocente picardía, con tu hermosura; nos alegraste este lugar, nos trajiste felicidad y humor… y te vamos a extrañar muchísimo”, expresó Amparo Grisales a Aurelio Cheveroni, quien estuvo a su lado en la mesa de jurados.

Por su parte, César Escola aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras a su peludo compañero: “Aurelio, no dejes nunca de ser niño y muchas gracias por toda la alegría que me diste. Y como sabemos que no tienes a tu pulpo Picho, te traje una nueva mascota: un lobo-loro”.

Para cerrar la despedida, Rey Ruiz sorprendió a Aurelio Cheveroni con un regalo muy particular. “Lobo, te tengo una sorpresa: un disco grabado con tus aullidos. Es para que lo puedas compartir con todas tus fans”, dijo entre risas el también conocido como ‘El bombón de la salsa’.

Las reacciones al final de Yo me llamo mini no se hicieron esperar en redes sociales, donde el público compartió sus opiniones y dejó claro que la inclusión de niños en el concurso fue bien recibida.

“Muy bonita y emotiva esta etapa. Deberían hacer una temporada de solo niños”, “¿alguien más está de acuerdo con que Aurelio va a hacer muchísima falta de ahora en adelante?" y “no se imaginan las lágrimas que me sacaron con todas estas presentaciones. Un aplauso para el canal Caracol”, fueron algunos de los comentarios que recibió el concurso en plataformas como Instagram y Facebook.