Yo me llamo Shakira acusó al doble de Maluma de supuesto robo. Él se defendió

La temporada del 2023 de Yo me llamo dejó a varios de los participantes en el recuerdo de los televidentes. Entre los más destacados estuvieron los dobles de Shakira y de Maluma, quienes avanzaron a un punto importante de la competencia.

¿Qué pasó con los imitadores de Maluma y Shakira?

Aunque parecían tener una buena amistad, todo parece indicar que esa relación se vio fracturada por un problema económico que protagonizan actualmente. Andrea Correa, quien imita a Shakira, acusó a Klissman Moncada, el doble de Maluma, de supuesto robo.

Yo me llamo Maluma. Fotografía por: Caracol Televisión

De acuerdo con las declaraciones de la artista chilena, le confió unos ahorros que tenía para un supuesto negocio digital que le generaría unas ganancias. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaban:

“Fue hace muy poquito que volví a Colombia y ahí empezamos a hablar y entre conversación y conversación yo le confié que tenía un dinero para invertirlo y empezar a hacerlo crecer, no quería gastármelo, eso fue en marzo de este año. Él me dijo que tenía un negocio que me podía ayudar a hacer crecer ese dinero y que confiara en él, que él tenía unas personas que daban dinero a una plataforma, entonces él se ponía a trabajar en el computador y eso hacía que todos los días se fueran generando un porcentaje dependiendo de lo que yo fuera a poner de dinero", contó Correa en una entrevista con La Red, de Caracol Televisión.

Según la doble de la cantante barranquillera, le entregó 20 millones de pesos, pero, con el paso de los días, Moncada comenzó a tener actitudes que la hicieron dudar de la veracidad de ese supuesto negocio:

“Me lo empezó a aplazar y a decir: ‘oye es que no podemos comenzar todavía el negocio si no me pasas los 35 millones. En ese momento empecé a tener desconfianza y después le dije que no, justo me salió el plan de irme a México. No pasó mucho tiempo desde que le entregué el dinero hasta cuando le dije que prefería quitarme de eso. Yo estaba con muchas dudas. Solo me dijo confía en mí”, agregó la artista.

En ese momento, contó Andrea, Klissman le presentó algunas excusas para no devolverle el dinero que ella le había entregado: “me empezó a decir cosas como ‘es que tengo problemas con mi cuenta que no puedo sacar, no puedo retirar, no puedo transferir. No puedo hacer nada’. Empezó a dejar de hablarme como solíamos hablar. Se empezó como a ir de viajes. Entonces como que hubo cosas muy raras en las cuales yo dije ‘ay, no, no, algo, algo está pasando".

Yo me llamo Maluma se defendió de acusaciones

Durante la misma emisión del programa de entretenimiento de Caracol Televisión, el doble del cantante de Háwai dio su versión de lo ocurrido con su excompañera del reality musical, aclarando qué pasó con el dinero.

“No me gusta hablar de muchas cosas personales, en un momento, mi madre estuvo delicada de salud y yo la verdad utilicé parte de ese dinero. En ese momento, debido al desespero mandé eso, solo utilicé una parte, no fue toda".

Aunque Andrea asegura que Kliss no le ha regresado nada de ese dinero, él dice lo contrario: “lo que quedó traté de utilizarlo en las inversiones digitales y todo iba bien, pero hubo un momento donde la cosa no salió bien y al final no se dio. El dinero se perdió. A ella en efectivo se le devolvieron como siete millones. Después de eso le he venido mandando un millón y medio. Después, le mandé como 750 mil y otro millón. Y así he venido enviando. Yo siempre he estado dándole la cara a Andrea, siempre he estado buscando soluciones; es más, yo lo único que le he pedido a ella es tiempo, un poquito más de paciencia porque yo le he estado respondiendo".

Aseguró, además, que la cantante chilena está dañando su imagen: “ella es la que está afectando mi imagen sin necesidad. Yo no estoy amenazando a nadie, se supone que yo le estoy respondiendo".

Finalmente, la imitadora dijo: “yo sé que no me lo va a pagar, a este punto él está súper enojado mandándome mensajes diciéndome que me va a ir mal por estar haciendo esto. Todo fue como un tema así de que estábamos teniendo como una relación, una amistad, sabes también como de todo muy conversado, pues somos colegas también trabajamos en lo mismo. Los dos somos, pues conocidos por el programa pues. O sea, como que confiemos en que esto va a resultar y yo dije, pues claro, pues qué voy a dudar de ti”.