“Yo muero al pie del cañón”: Alberto Saavedra no planea retirarse de la televisión

A sus casi 80 años, Alberto Saavedra no contempla el retiro. Después de una carrera que comenzó en la radio y el teatro, y que se consolidó en televisión con producciones que marcaron a varias generaciones, el actor colombiano asegura tener la misma disposición que cuando dio sus primeros pasos en el medio.

“Siempre he dicho que el actor, al igual que el payaso, muere en su ley. Uno nunca quiere retirarse realmente y yo nunca he tenido ni la más mínima consideración de eso”, afirmó en una entrevista que concedió a Vea.

Alberto Saavedra lleva más de seis décadas recorriendo escenarios y sets de grabación, un camino que comenzó mucho antes de ser reconocido por el público. Su vínculo con las artes escénicas fue una búsqueda personal que empezó, como muchas aficiones, en la infancia.

“Mi primera gran pasión fue la música. Yo solía escuchar muchas melodías, aunque inicialmente lo hacía a través de la radio. Ya después empecé a comprar discos porque era algo que me intrigaba mucho. Desde niño me di cuenta de que tenía inclinación por la música y llegué a pensar que eso era lo mío”, agregó.

Aunque la música lo acompañó desde siempre, fue el teatro y la radio lo que terminó marcando su camino profesional. Su transición al mundo de la actuación no fue inmediata ni planeada, sino que fue el resultado de esa misma curiosidad artística.

“En la búsqueda de profundizar más en la música, en el canto propiamente, y de formarme, empecé a pensar en cómo mostrar todas esas inquietudes. Buscaba dónde hacerlas posibles y me di cuenta de que el único camino que tenía era la radio, en esos famosos programas de aficionados”, aseguró Alberto Saavedra en los micrófonos de Vea.

En la actualidad, Alberto Saavedra tiene 79 años y vive, junto a su esposa y otros seres queridos, a las afueras de Bogotá. Fotografía por: Cortesía ITM Jose Rivera

La comedia, el refugio natural de Alberto Saavedra en la pantalla

El contacto con la radio abrió paso al teatro, una disciplina que abrazó desde sus bases más humildes. “Fue allí donde me dieron acceso por primera vez y mi primer trabajo fue como segundo apuntador y después fui asistente de dirección. Ya en ese rol fue que comenzaron a darme personajes en algunas obras”.

Su formación en el teatro se combinó con su paso por la radio, donde participó en radionovelas durante ocho años, una etapa que considera fundamental para su consolidación como actor. Fue gracias a esas experiencias que un amigo, Carlos Pontón, lo acercó finalmente a la televisión.

Entre las producciones que marcaron su vida personal y profesional, Alberto Saavedra menciona su debut en la telenovela Una vida para amarte. “El hecho de que haya sido la primera me marcó muchísimo. No porque fuera un papel de gran importancia, sino porque fue mi primer pinito”, aseguró.

El humor y la comedia terminaron por convertirse en sus sellos dentro de la pantalla, en parte porque los directores empezaron a identificar en él una naturalidad para este género. “De ahí me fueron encasillando en la comedia. Y se me hacía más fácil hacerla instintivamente, porque sentía menos tensión y podía expresarme con mis sentimientos propios, sin dificultad”.

Otro de los momentos clave en su carrera fue su participación en la icónica serie Yo y Tú, escrita por Alicia del Carpio. “Entré con un personaje muy divertido que gustó mucho. De ahí para adelante vinieron más proyectos notables, como ‘Vecinos’ y otras comedias muy bien recibidas por el público colombiano”.

Sobre Vecinos, una de sus producciones con mayor popularidad, Alberto Saavedra es sincero al señalar que luego de esa experiencia los proyectos continuaron, pero no con el mismo impacto. “Después hice muchas más cosas, pero ya no con la misma trascendencia. Sí de mucho valor para mí, pero ya no con el mismo impacto para el público”.

El futuro: seguir en escena mientras haya oportunidad

El actor también reconoce que la llegada de la pandemia surgió otra dinámica para quienes viven de la actuación en Colombia. “Vinieron tiempos un poco complicados. Y en 2020 llegó la pandemia, y ahí todo cambió mucho en la televisión. A partir de ese momento siento que el trabajo disminuyó, por lo menos para un actor como yo, en un 90% o más”.

A pesar de las dificultades, su pasión por el oficio sigue intacta. “No estoy retirado, jamás me he retirado de la televisión”, afirma tajante. Esa convicción, dice, viene de una idea muy clara sobre la profesión que ha ejercido toda su vida: “Si hay trabajo y quieren contar conmigo, yo sigo haciéndole”.

Hoy, con el paso de los años, el actor asegura que su vocación sigue tan firme como siempre. Para Alberto Saavedra no hay espacio para el retiro, solo para la siguiente oportunidad de subirse al escenario o aparecer frente a las cámaras. “Las cosas cambian y se ponen difíciles, pero yo siempre estaré disponible. Yo muero al pie del cañón”.