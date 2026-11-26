Soraya Montaño le ha brindado a Yuri Vargas muchas satisfacciones en todos los terrenos. La fisioterapeuta de Mario Pombo se convirtió en un sueño cumplido, uno más en esta carrera de 18 años, desde el momento en que decidió arriesgarlo todo. “El poder ahorita decir ‘estoy abarcando este personaje, liderándolo como capitana’, ha sido como de los regalos más hermosos que me ha regalado esta carrera, y haber también logrado tener la credibilidad de personas como Dago García, como el canal Caracol, y como las personas que al final en el camino se han encontrado, o como mi oficina de manager, que han estado también ahí en este camino”.

Para una mujer como Yuri, tranquilamente inquieta, clara y muy disciplinada en cada área de su vida, todo el sendero recorrido ha sido el encuentro con muchas personas que han creído en su talento y que en su momento fueron motor de sus anhelos. “Gratitud es haber encontrado tantos angelitos en la vida, tuve una mánager 14 años, a Merce García, que le agradezco profundamente todo lo que hicimos juntas. Para mí siempre va a haber gratitud hacia ella porque hicimos un gran trabajo.

Ya los ciclos cerraron y estoy ahora con una oficina también maravillosa, que me ha brindado la mano, que me ha llevado por el camino. Creo mucho en esos círculos que se cierran, pero también creo mucho en los nuevos caminos que le dan a uno esa posibilidad de seguir creciendo”.

Yuri Vargas se deja sorprender

Cuando llegó a la capital venía a aprender, a luchar y a trabajar. “A Caracol entré en el 2015, después de haber hecho 15 unitarios de ‘Tu voz estéreo’, entré a una novela, pero los primeros dos años de mi vida en Bogotá, yo trabajé en todo: repartí volantes, repartí gaseosa en patines, promocioné marcas, fui a la feria de automóviles, ¿qué no hice? Nada es gratis, es un trabajo del día a día, de la tenacidad que uno debe tener para asumir los sueños”.

Con todos sus años de experiencia, la artista habla de la delgada línea entre la fama y de lo que en realidad significa interpretar un personaje. ”Un día, Marcela Benjumea me decía: ´la fama es como una mielcita, es como el aceite de oliva, resbala, en algún momento va pasando, pero se va. Lo importante es mantenerse en este gremio, prepararse y trabajar. Hasta el día de hoy uno sigue preparándose para cada personaje que hace, creo que ahí donde hay ese respeto con nuestra profesión.

Orgullosa de Aranjuez, el lugar de donde salió con muchos sueños para buscar oportunidades, la actriz afirma que sin dudarlo pediría volver a nacer allí.

Se ha dejado sorprender por la vida y sin determinar un tiempo para hacer realidad sus sueños de niña y adolescente, estos se han ido materializando, esta vez de la mano de María José. “Soñaba con conocer la nieve, y mi hermana, de un día para otro me dijo: ‘venga, vámonos a un viaje a conocer a Papá Noel, y yo, ‘¿qué?’ y fue como ¡guau! como no me lo había imaginado”.

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Su esposo, el actor Jim Muñoz, también escogió el cumpleaños de Yuri para cumplir uno de sus deseos: la invitó a Orlando. “Fueron los días más lindos que he vivido, porque siempre la Sirenita, el Rey León, todo este tipo de personajes con los que fui criada pues verlos ahí y traer esa niña interior, digamos como hacerla tan feliz me hizo muy feliz y el uno decirlo sin tema ‘pues sí, lo conocí ya grande y fui la más feliz’”.

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