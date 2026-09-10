Festival Cordillera 2026: famosa banda cancela su participación a pocos días del evento

Ricky Martin, Andrés Calamaro, Caifanes, Sean Paul y Kany García son algunos de los grandes nombres que encabezan el cartel del Festival Cordillera 2026, que este fin de semana celebrará su quinta edición en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. El encuentro, programado para el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, reunirá durante dos jornadas a figuras de diferentes generaciones y géneros de la música latinoamericana.

Sin embargo, uno de los grupos que estaba anunciado para esta edición confirmó durante la mañana de este jueves 10 de septiembre que finalmente no podrá hacer parte del encuentro musical.

¿Qué banda ya no estará en el Festival Cordillera 2026?

Se trata de Los de Adentro, una de las agrupaciones más reconocidas del rock colombiano, que tenía previsto presentarse el domingo 13 de septiembre en el escenario Cotopaxi. De acuerdo con la programación oficial, su show estaba programado entre las 4:00 y las 5:00 de la tarde, después de Árbol de Ojos y antes de Dante Spinetta.

La noticia fue comunicada directamente por la agrupación a través de sus redes sociales, en las que la banda manifestó su tristeza por no poder cumplir con el encuentro que tenía previsto con sus seguidores en Bogotá.

“Con mucha tristeza queremos contarles que Los de Adentro no podremos presentarnos en esta edición del Festival Cordillera. Teníamos toda la ilusión de estar allí. Para nosotros era un honor hacer parte de un festival tan importante y, sobre todo, una oportunidad muy especial para reencontrarnos con ustedes”, señalaron.

Los de Adentro explicaron que la decisión no obedeció a una falta de interés en participar, sino a dificultades relacionadas con la preparación de su presentación. Según el comunicado, no fue posible concretar a tiempo algunos aspectos necesarios para llevar a cabo el espectáculo.

“Debido a circunstancias administrativas y logísticas que no permitieron concretar oportunamente las condiciones necesarias para nuestra participación, hemos tomado la difícil decisión de no presentarnos en esta edición”, precisaron los músicos.

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La agrupación musical también aprovechó el mensaje para agradecer al Festival Cordillera y a Páramo por haberlos tenido en cuenta dentro de la programación de esta quinta edición. Además, dejaron abierta la posibilidad de reencontrarse próximamente con el público en otro escenario.

El domingo, jornada en la que estaba prevista la presentación de Los de Adentro, el público también podrá disfrutar de artistas como Ricky Martin, Caifanes, Andrés Cepeda, Tan Biónica, Mago de Oz, Kany García, Panteón Rococó, Bonka, Diamante Eléctrico, Jarabe de Palo y Doctor Krápula, entre otros.

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¿Quiénes son Los de Adentro?

El grupo nació en Barranquilla y comenzó su recorrido musical bajo el nombre de Kaoz. Después de presentarse en escenarios locales y participar en Festirock del Caribe, donde obtuvo el reconocimiento como Mejor Grupo de Rock, la agrupación fue invitada a una celebración de MTV Latinoamérica en Cartagena en 1996. En 1998 adoptó oficialmente el nombre de Los de Adentro y posteriormente llegó su primer álbum de estudio.

Su disco homónimo los llevó a consolidarse en la escena nacional gracias a canciones como ‘Una canción’, uno de los temas más recordados del rock colombiano de finales de los años noventa. La banda posteriormente publicó trabajos como ‘Como un niño’, ‘Volver amar’ y ‘Se apaga el silencio’, mientras que canciones como ‘Nubes negras’, ‘No más’ y ‘Tú y yo’ ampliaron su reconocimiento.

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En los últimos años, Los de Adentro retomaron con fuerza su actividad musical. En 2024 presentaron una nueva versión de ‘Una canción’ para conmemorar los 25 años del tema y comenzaron a trabajar en ‘Los de Siempre’, proyecto que incluye reversiones de canciones conocidas, entre ellas ‘Abrázame muy fuerte’ y ‘Lo dudo’. Actualmente, la agrupación está integrada por Bryan Visbal, José Matera, Johann Daccarett y Eliuth Martínez.

Con la cancelación, el escenario Cotopaxi tendrá una modificación en su programación del domingo 13 de septiembre, mientras el Festival Cordillera avanza con el resto de su cartel para esta nueva edición.

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