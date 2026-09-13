 Festival Cordillera 2026: un primer día de viajar en el tiempo

Con algunos amagues de lluvia, el Festival Cordillera 2026 empezó su quinta edición al ritmo de la salsa, un género que empieza a ganar su espacio en este evento que sigue encontrando formas de explorar y ahondar en nuestras raíces por medio de la música.

En un escenario Cotopaxi que ya hemos visto quedarse pequeño para algunas bandas, The Latin Brothers abrió la jornada del sábado 12 de septiembre con canciones como ‘Sobre las olas’, que tantas y tantas veces hemos cantado en nuestras fiestas tradicionales.

Al poco tiempo, y así empezó a llenarse una vez más el Simón Bolívar, apareció Dread Mar I en el escenario Cordillera. Las notas del reggae, que se han consolidado en el Festival, congregaron a un público que fue llegando en masa al pulmón de la ciudad para cantar canciones como ‘Árbol sin hojas’, ‘Hoja en blanco’ o ‘Tú sin mí’, siendo esta última una de las favoritas por el público en general.

Hubo tristeza por la cancelación de Ed Maverick, que se presentaba al caer la tarde. Aunque el Festival esperó hasta último momento, los quebrantos de salud del cantautor mexicano impidieron su presentación en Cordillera.

Festival Cordillera 2026: ritmo y nostalgia

Una de las sorpresas de la jornada la demostró Ke personajes, el grupo de cumbia argentino que se fundó en 2016 y que, así como ocurrió con La Mosca el año pasado, dejó claro que el Cotopaxi le quedaría pequeño, pues una gran parte del público los seguían y otros cuantos transeúntes curiosos de Cordillera se quedaron al ver la fiesta que armaron los argentinos con éxitos como ‘Piel’, ‘Un finde’ u ‘Ojitos rojos’, ese gran tema que crearon junto al Grupo Firme.

Cuando el sol cayó y las amenazas de lluvia se fueron del todo, empezaron los dilemas para varios asistentes. Uno se dirigieron al escenario Cocuy para apelar a la nostalgia que traía Poligamia con varias canciones de décadas atrás y con un Andrés Cepeda que es protagonista central en esta edición, y otros se trasladaron al escenario Aconcagua para reencontrarse con una banda de 30 años de trayectoria que empezaron gira por su nuevo álbum aquí en Colombia, y no era nada más ni nada menos que Cultura Profética, banda de reggae puertorriqueña que, incluso, le dio unos minutos a El Espectador y Revista Vea para hablar de “En bucle”, su nuevo disco, y de su conexión con el público colombiano, a quien reconocieron su cariño y su complicidad, pues ya en distintas ocasiones han venido al país para entregarnos sus más grandes éxitos y sus nuevas apuestas.

Llegaba así la noche con varios headliners del Festival. El primer turno era para Andrés Calamaro, que se reivindicó luego de su última presentación en Cordillera hace dos años, cuando dejó el show con varios minutos aún por restar. En esta ocasión, el argentino, que cada vez apela a nuevos arreglos para manejar su voz y la altura, tocó hasta último momento y no dejó ninguna de las canciones que esperamos de él por fuera.

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Incluso dejó un momento que los medios destacaron, y es que en medio de su presentación, Calamaro envió un saludo a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto, evidenciando así su cariño y su solidaridad con un país que siempre lo ha recibido con los brazos abiertos, aún en medio de polémicas que no han faltado por sus ideologías, en especial por su irrenunciable pasión por la tauromaquia. Aunque hay que decir que el público es cada vez más tolerante a esto, pues anoche no dejó de mencionar a los toros y en lugar de silbidos, quienes asistieron a verlo en el escenario Cordillera escucharon atentamente cada vez que el argentino pausó sus canciones para dejar algún mensaje. Gracias siempre, Calamaro.

La fiesta la encendió para todas las generaciones el Grupo Niche, que con los colores de su presentación le pusieron un broche de oro al Festival Cordillera. No hubo canción que no es escuchara en el eco del parque por parte del público. Todas las edades se congregaron para bailar y cantar las canciones de salsa que los guardianes del legado de Jairo Valera siguen manteniendo vigentes con responsabilidad y cuidado.

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Y ni hablar de la sorpresa que llevó Niche al escenario. Juliana, una gran conocida por todos y una gran amiga de Cordillera, acompañó a la agrupación salsera y conectó aún más a las generaciones más jóvenes con una música que lleva años y seguirá reinando campante en la posteridad.

Beéle, tiempo después, también logró llenar el escenario Cordillera. Creo que es de las pocas veces que el reggaetón había tenido tal protagonismo en todos estos años del Festival. Aunque queda la sensación de que el sonido, producto de los efectos, no fue el mejor, la gente que esperó su presentación también bailó y gozó las canciones que el barranquillero ha ido pegando en la radio y en las plataformas musicales.

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Sean Paul fue el encargado de cerrar la primera jornada del Festival Cordillera 2026. Foto: Mauricio Alvarado

Sean Paul, que se pasó del tiempo de su presentación por lo buena que estaba la rumba, fue el gran encargado de cerrar el primer día de la quinta edición del Festival Cordillera. Las canciones de años atrás y las más recientes hicieron parte del repertorio. Nada se quedó por fuera. Aunque ya había piernas desgastadas, la conexión que tuvo con el público y la gran selección de repertorio hizo que muchos resistieran una hora más para cerrar las puertas del Simón Bolívar con el orgullo y la histeria de haber escuchado a uno de los máximos exponentes de la música urbana en América Latina.

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