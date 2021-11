A sus 41 años murió Sebastián Boscán, actor de Pasión de gavilanes

Un soñador, echado para adelante, actor, bailarín y negociante. Así se definió Sebastián Boscán a sí mismo en una entrevista que concedió hace algunos años a Vea, donde recordó que además de más de 20 años de vida actoral, le entregó su energía a emprendimientos que le llamaban la atención. El antioqueño murió en Medellín, rodeado de su familia, a causa de un cáncer de estómago.

Al parecer, pocas personas sabían que tenía la enfermedad, pues no la comentó a sus manejadores, jefe de prensa o colegas en general, incluso hasta hace algunas semanas estuvo haciendo video casting. El último de ellos fue para La nieta elegida.

Sebastián, cuyo verdadero nombre era Leonardo Zapata, vivió un tiempo en Estados Unidos y se ganó la vida como mesero para pagar sus estudios de arte dramático en Boston. Allí precisamente conoció a una paisana suya con la que contrajo nupcias, pero la relación no prosperó. “Yo ya me quería venir para Colombia”, recordó Sebastián en aquella entrevista aceptando que él era muy joven y no tenía la madurez y la seguridad actoral que adquirió con el paso de los años. Después de trabajar en Argentina, regresó al país donde tuvo varias experiencias actorales destacadas por el público y la crítica. Trabajó en La venganza, Pasión de gavilanes, donde hizo famoso su papel de Leandro Diaz; El auténtico Rodrigo Leal, Sin senos no hay paraíso, La reina del Sur y Tres Caínes por mencionar algunos. Cuando protagonizó El Estilista logró un premio India Catalina como Mejor Actor.

Vivió cerca de Bogotá en un ambiente campestre con caballos, gallinas y otros animales domésticos. También reveló que adquirió experiencia como restaurante y empresario. Tuvo un local de comida argentina en el centro de Bogotá, donde él mismo hacía las delicias de los visitantes con un baile de tango. Durante algún tiempo también tuvo una discoteca en el municipio cundinamarqués El Colegio, que se convirtió hace unos seis años en el lugar de moda del pueblo. A Antioquia regresó hace algunos años. En los últimos años trabajó en Loquito por ti, Débora Arango y en el 2020 estuvo en el corto 28 minutos. EL actor deja un hijo llamado Lorenzo.