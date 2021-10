Shannen Doherty fue la estrella de la televisión en los 90 cuando estuvo en Clase de Beverly Hills 90210 y en Embrujadas. Estuvo en el foco de los medios no solo por sus interpretaciones, sino por su rebeldía. Hoy es distinto a sus 50 años, quien alcanzara la fama como Brenda Walsh, luce entusiasta, aunque visiblemente golpeada por el mal que sufre por segunda ocasión: cáncer.

Aquí las noticias que son tendencia

En el 2015 anunció que fue diagnosticada con cáncer de seno y luego de un intenso tratamiento, compartió, dos años después que estaba libre del mal. Además de alentar a las mujeres para hacerse el autoexamen y descubrir a tiempo la enfermedad para salvar vidas, Doherty volvió a los proyectos. Hasta el 2020, cuando en plena pandemia, anunció que el mal había vuelo y estaba en fase 4. El paso que seguía no era otro que detener sus proyectos y ponerse en tratamiento. Ha sido intenso este tiempo donde ha declarado poner todo de sí para continuar con vida, así como no quejarse ni entristecerse, sino mantener el entusiasmo, aunque también ha admitido que de cuando en vez se preguntar “¡por qué a mí?” y bajarse un poco en el ánimo.

Hace unos días Shannen generó la solidaridad más fuerte desde que el cáncer volvió, con un par de publicaciones, donde se muestra como está y comparte la cotidianidad de su vida. En una luce sin pelo y con una visible hemorragia en la nariz. En la segunda ataviada con un piyama del monstruo comegalletas. Y escribe un mensaje de alerta para otras mujeres, pero también de esperanza: “¿Es todo bonito? NO, pero es sincero y mi esperanza al compartirlo es que todos seamos más educados, más familiarizados con el aspecto del cáncer. Espero animar a la gente a hacerse mamografías, hacerse chequeos regulares, superar el miedo y afrontar lo que pueda estar frente a vosotros. En 2015 me diagnosticaron cáncer de mama. Me sometí a una mastectomía e hice quimioterapia y radiación. Tuve muchas hemorragias nasales por la quimioterapia. No estoy seguro si alguna de vosotras experimentó esto. Yo también estaba más que cansada. Me animé poniéndome un divertido pijama que me regaló mi amiga Kristy. ¿De verdad me animaron? Sí!! Jajaja. Me veía ridícula y en esa ridiculez pude reírme de mí misma. Encontrar el humor me ayudó a superar lo que parecía imposible. Espero que todos encontremos el humor en lo imposible”.

Shannen se rapó su cabeza luego de intentar ocultar que estaba perdiendo pelo con pañoletas. “Mi cabello se caía a mechones cuando lo lavé, tenía zonas calvas y cada vez era más difícil cubrirlas. Finalmente tomé la decisión de afeitarme lo que quedaba de mi cabello. Fue una batalla en sí misma. Amaba mi cabello. Me había definido hasta cierto punto y me había proporcionado una especie de manta de seguridad”, escribió al respecto la actriz que se animó a aceptar un proyecto en el que justamente se refiere a la lucha contra el cáncer.

Pero Shannen no se queda en su tragedia, también tiene ánimo y espacio para luchar por otros. La última publicación de la actriz es en defensa de los miles de caballos que son sacrificados anualmente y un llamado a detener estas acciones.

https://www.instagram.com/p/CVTP3AqPZqq/