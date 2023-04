Actriz de ‘Ventino’ reveló que robaba cucharas: “soy una ladrona reivindicada”

Todas las noches en Caracol Televisión, los televidentes se conectan con Ventino, el precio de la gloria, una serie que está basada en la vida del grupo Ventino, que fue fundado en el 2015.

En la producción de antología musical y drama, cuatro cantantes tienen que enfrentar diferentes obstáculos para alcanzar la fama. Las protagonistas son las propias integrantes de la agrupación: Natalia Afanador, María Cristina ‘Makis’ de Angulo, Camila Esguerra y Olga Lucía Vives.

¿Por qué Katherine Vélez se robaba las cucharas?

Además de las cantantes, en la producción también hacen parte importantes figuras de la actuación como José Ramón Barreto, Carolina Gómez, Sandra Reyes, Katherine Vélez, entre otras.

Vélez, quien es la esposa del también actor Ernesto Benjumea, asistió esta semana a una entrevista con el programa Kallejeando de La Kalle, y allí brindó algunos detalles de su vida personal y profesional. Por supuesto, se refirió a su papel de ‘Merce’ en Ventino.

Los periodistas del programa aprovecharon para preguntarle sobre el tema que estaban tratando ese día. “¿En qué momento has dicho ‘qué descaro’? le cuestionaron. Su respuesta sorprendió a más de uno, aunque también generó muchas risas. “Yo me robaba las cucharitas de los restaurantes”, confesó entre risas.

En medio del jocoso momento, la actriz aprovechó para aclarar que ya no hace eso pues su hija fue quien la hizo entrar en razón. “Ya no. Es que las coleccionaba porque me parecía bonito porque todas eran distintas, bonitas y hasta finas y cuando yo llegaba a mi casa decía ‘guau’. Todavía las tengo guardadas”, reveló.

Enseguida, agregó cómo fue el momento cuando su hija la hizo caer en cuenta que lo que hacía estaba mal. “Seguí haciéndolo y Antonia, justamente mi hija, me dijo ‘¿qué estás haciendo, mami?’, y yo le contesté: ‘es que me gustan las cucharas’, y me respondió: ‘¿para qué?’, y yo dije: ‘sí, ¿no?’. Es como decirle al universo que yo no me puedo levantar una cuchara, no fregués, entonces no lo volví a hacer”.

Las risas no pudieron faltar. Dahian Muñoz, una de las moderadoras de la entrevista, le preguntó sobre cuándo había sido la última vez que había robado una cuchara. “Soy una ladrona de cuchara reivindicada. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Un día fui a trabajar, a grabar a un hotel, pero pedí permiso para robármela. Yo le dije al muchacho, ‘yo colecciono cucharas, ¿muy grave si yo me llevo esta para mi casa?’. Eso fue hace como cinco años. Qué maña tan rara. Nunca me pillaron, soy buena”.