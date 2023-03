Melissa Martínez habló sobre Matías Mier: “he estado triste, pero no deprimida”

El año pasado en el mundo de la farándula colombiana se comenzó a rumorar sobre la separación de Melissa Martínez y Matías Mier. La presentadora y el futbolista se habían casado el 16 de diciembre del 2019 y eran catalogados como una de las parejas más estables.

La presentadora Melissa Martínez abrió su corazón y se refirió, por primera vez, a su separación de Matías Mier. ¿Ya lo perdonó?, ¿se volvieron a hablar? Foto: Instagram - Instagram

Sin embargo, después de tres años de relación y varios meses de especulaciones, Matías Mier confirmó, en septiembre del 2022, que su relación con la presentadora de ESPN sí había llegado a su fin. La noticia la dio a conocer por medio de un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram y que, días después, eliminó.

¿Qué dijo Melissa Martínez sobre Matías Mier?

Desde la semana pasada, la periodista Eva Rey estaba promocionando en sus redes sociales una entrevista que Melissa le concedió para su programa de YouTube Desnúdate con Eva.

Fue hasta hace unas horas, que la española publicó el video con las declaraciones completas que dio Melissa. Allí habló de su vida profesional y, además, reveló, por primera vez, algunos detalles sobre su separación de Matías.

Hasta el momento, la presentadora había guardado completo silencio al respecto. Eva Rey aprovechó para hacerle unas preguntas muy directas. “¿Ya lo perdonaste?”, fue una de ellas, a lo que Melissa contestó: “esperé una disculpa. Durante mucho tiempo consideré que era necesaria. Hay una disculpa pública que no corresponde con la disculpa real de una persona que compartió contigo cinco años. Entonces siento que esa parte de haberme dicho ‘Meli, sentémonos y hablemos con calidad de lo que realmente está pasando’, eso no pasó. Mi acto más valiente de los últimos años, pues este ha sido un año complejo y retador, ha sido perdonar sin escuchar esa petición y es valioso”, dijo un poco nostálgica.

¿Por qué Melissa Martínez no hablaba de su separación de Matías Mier?

Durante la entrevista, para Melissa fue inevitable que su voz se entrecortara. “¿Esperas esa disculpa?”, le contrapreguntó Eva. Entre lágrimas, Martínez contestó: “no, ya no me importa, bueno, no es que no me importe. Decidí nunca hablar del tema porque he creído que lo que digas tiene que edificar siempre, es tan valioso lo que dices que entonces tiene que construir, y aunque existan cosas que no estén bien y aunque parezcan que giran en torno a ti cosas que son nefastas, hay un peso de la historia, de lo que se vive, y todo al final termina resumido en un adiós y ya, pero no está mal”.

¿Melissa Martínez y Matías Mier se volvieron a hablar?

Aunque Melissa no especificó la razón por la que su historia de amor con el futbolista llegó a su fin, en redes sí se especuló que se trató de una infidelidad del uruguayo hacia ella. Sin embargo, hasta el momento no hay una versión oficial al respecto.

Continuando con la charla, Eva le preguntó si, durante el tiempo que llevan separados, volvieron a tener algún tipo de comunicación. “No, no, no. Hay algo que yo he entendido y es el ‘contacto cero’ que te lo plantean y tú dices ‘uy, qué difícil es’, pero para mí ha sido totalmente sencillo y reparador. Yo estoy totalmente desconectada. Eso de ‘miro, investigo, averiguo’, absolutamente nada, eso ni durante las relaciones lo he hecho jamás, ni en el post. Yo luego me he enterado de cosas, obviamente, al ser una persona con una exposición pública, entonces llegarán a mí algunos mensajes de forma directa, indirecta, por casualidades, gente que quiere opinar y que no sabe cómo hacerlo, pero no es algo que yo esté indagando, nunca. Yo soy muy tranquila y muy segura, yo he creído que mis escogencias han sido buenas aunque el final de mis relaciones denoten lo contrario”.

¿Cómo ha superado Melissa Martínez su separación?

Aunque no ha sido un tiempo fácil, gracias a su trabajo y sus múltiples ocupaciones, Melissa ha logrado superar su separación. “Lo que yo consideraba en un momento que era terrible, que era tener que seguir con una vida que era tener mil cosas en la agenda, terminó siendo mi mayor salvación. La mayor salvación para nunca estar cerca de un episodio de depresión, porque yo he estado triste, pero nunca deprimida y eso es muy bueno. De mis principales características es que yo soy una mujer alegre”.