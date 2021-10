Alec Baldwin se retira de la actuación y sufriría estrés postraumático

Alec Baldwin se retira para recuperarse de la tragedia que implica haber matado a alguien. La Fiscalía no descarta imputar cargos contra él.

Según las últimas informaciones, el actor Alec Baldwin ha pasado de estar supremamente inconsolable y devastado a un estado que podría ser un estrés postraumático, luego de haber experimentado lo que es matar a una persona accidentalmente. Alec, que ya se vio con el esposo y el hijo de 9 años, de la directora de fotografía Halyna Hutchins, que murió cuando recibió en su pecho un impacto de bala disparado por el actor, en pleno set del rodaje de Rust, ha procurado estar pendiente de ellos, así como presto a colaborar con las autoridades que desarrollan la investigación del caso.

Y aunque sabe que lo ocurrido fue accidental, no puede dejar de pensar en la tragedia, que sin querer provocó, según fuentes allegadas al círculo del actor. Justamente por eso, habría decidido retirarse de la actuación por un buen tiempo. De ahí que el rodaje de Rust, donde también fungía como productor, se haya cancelado y algunos creen que no se retomará y será una historia que nunca saldrá. Por otro lado, también ha cancelado un par de proyectos adicionales que comenzaría el año próximo.

Al parecer, Alec quiere estar un buen tiempo a solas con su familia, alejado de la prensa, de los sets y meditar. Ya en otras ocasiones el actor había enfrentado conflictos de índole personal, aunque nunca de esta índole.

De otro lado, el pasado miércoles 27 de octubre hubo una rueda de prensa donde las autoridades de Santa Fe informaron a la prensa los avances de la investigación. Dentro de las novedades se mencionó que se encontraron balas reales en algunas de las armas halladas en la locación.

También te puede interesar: David Halls sería el culpable de que Alec Baldwin haya matado a compañera

El caso que ha levantado toda la solidaridad con Alec en redes sociales y el compromiso de varios directores y trabajadores de la cinematografía de redoblar los protocolos de seguridad cuando hay armas en un set, también ha puesto sobre el tapete el tema de las condiciones de trabajo del personal de detrás de cámaras.

The New York Times también habló con Adam Mendoza, sheriff del condado de Santa Fe, lugar donde ocurrieron los hechos el pasado 21 de octubre quien reveló más detalles. “Sospechamos que se encontraron otras balas en el set. Vamos a determinar cómo llegaron allí, por qué estaban allí, porque no deberían haber estado allí. [...] Creo que los hechos son claros: se entregó un arma al señor Baldwin. El arma [era] funcional y disparó una bala real matando a la Sra. Hutchins e hiriendo al Sr. Souza. Vamos a tratar de determinar exactamente cómo sucedió y si deberían haber sabido que había una bala en esa arma de fuego. [...] Obviamente, creo que la industria ha tenido un historial reciente sobre fallos de seguridad. Creo que hay algunos problemas que deben ser abordados por la industria y posiblemente por el estado de Nuevo México”.

Aquí las noticias que son tendencia

Otra de las novedades del caso es que aún no se ha descartado que la Fiscalía impute cargos contra Alec, aunque al parecer la responsabilidad primordial recae sobre el asistente de dirección, David Halls, quien entregó el arma cargada a Baldwin.