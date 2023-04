Alejandra Giraldo y el trastorno que padece: “es como si se cerrara la tráquea”

En febrero pasado, Alejandra Giraldo tuvo que ausentarse de Noticias Caracol. Aunque al principio se creyó que estaba de vacaciones, luego se conoció que había sido intervenida quirúrgicamente para retirarle sus prótesis.

Alejandra Giraldo, presentadora de Noticias Caracol. Foto: Instagram

¿Qué enfermedad tiene Alejandra Giraldo?

Este fin de semana, la presentadora brindó una entrevista al programa La Red, y allí habló del padecimiento que le fue diagnosticado. Hace tres años, le descubrieron una enfermedad autoinmune denominada el Síndrome de Sjögren.

Más noticias de Alejandra Giraldo Video: Alejandra Giraldo y el incómodo momento que vivió en ‘Noticias Caracol’ Algunos lamentaron lo ocurrido con Alejandra Giraldo durante la transmisión de ‘Noticias Caracol’. Esto le pasó. Leer aquí: Video: Alejandra Giraldo y el incómodo momento que vivió en ‘Noticias Caracol’ Foto: Alejandra Giraldo de ‘Noticias Caracol’: sus cicatrices por un atentado La presentadora de ‘Noticias Caracol’ mostró en sus redes sociales las cicatrices que quedaron en su cuerpo luego de vivir un atentado en Medellín: “violencia absurda”, dijo. Leer aquí: Foto: Alejandra Giraldo de ‘Noticias Caracol’: sus cicatrices por un atentado

Entre los síntomas más fuertes que presentó fue una resequedad en todo su cuerpo. “Es un síndrome de resequedad generalizada, en la piel, la boca, los ojos, los oídos, se me cae el pelo, la saliva se pone extremadamente espesa, hay momentos en que no puedo tragar, es como si se cerrara la tráquea, se pone espesa. Un día amanezco con la cara hinchada. Los síntomas eran tan hartos, la calidad de vida afecta mucho”.

Para disminuir un poco todo lo que sentía, el especialista le recomendó extraer sus prótesis, aunque eso no significa una garantía. “El reumatólogo fue claro y me dijo que no sabía si eso me iba a mejorar”.

Es un autoreconocimiento, es u n nuevo proceso de verse y decir ‘bueno, esta soy la nueva yo’. Al principio es duro porque uno queda muy maltratado, la piel queda maltratada”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Por esa razón, el pasado 12 de febrero, la comunicadora acudió al quirófano para explantar sus prótesis mamarias. “Mi cuerpo no reconoce mis glándulas que producen secreción, entonces ataca la glándula lagrimal, ataca mi glándula tiroidea. Yo tengo hipertiroidismo de origen autoinmune, mi cuerpo no se reconoce como un todo, sino que se ataca a sí mismo y todas esas secreciones que dejo de producir pues me generan unos malestares impresionantes”.

¿Qué es el Síndrome de Sjögren, que padece Alejandra Giraldo?

De acuerdo con el portal de Medline Plus, “el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune. Esto significa que el sistema inmunitario ataca partes de su propio cuerpo por error. En el síndrome de Sjögren, este ataca las glándulas que producen las lágrimas y la saliva. Esto provoca boca seca y ojos secos. También puede afectar otras partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, pulmones, riñones, vasos sanguíneos, órganos digestivos y los nervios”.

¿Qué le pasó a Alejandra Giraldo en Semana Santa?

Durante los días de Semana Santa, la periodista antioqueña reveló que no estaba pasando por un buen momento, por causa de su perrito Napoleón, quien tuvo que ser internado en una clínica. La presentadora de Noticias Caracol estuvo acompañándolo todo el tiempo. “Nos dieron de alta. Nos vamos con muchos cuidados y muy agradecidos con Dios por este gran regalo. Gracias por todo su apoyo y amor”, escribió hace unas horas.