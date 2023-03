Ana de Armas, nominada al Oscar, salió de Cuba a probar suerte con 300 euros

Ana de Armas está nominada al Óscar como Mejor Actriz por su papel en la película Blonde Foto: EFE - NEIL HALL

Ana de Armas es el ejemplo de que el riesgo puede dar resultados con prontitud. La actriz que está nominada al premio Óscar por su protagónico en Blonde, donde interpreta a Marlyn Monroe nació en Cuba y fue allí donde descubrió que quería dedicarse a la actuación. La joven que ocupó titulares en pandemia por el romance que tuvo con Ben Affleck, a quien conoció en la película Deep Water, nació en La Habana, pero se crio lejos de allí. Ella misma contó cómo fueron sus primeros años. “Mi papá tenía un trabajo en un pueblo que se llama Santa Cruz del Norte y nos tuvimos que mudar para allá. Fue una infancia súper libre junto a la costa, sin hora de entrada y salida a mi casa, corriendo descalza, bañándome en el mar. Vivía en un edificio que tenía un parquecito en el medio. Allí jugaba con los demás niños, nos trepábamos en las matas… Así fue mi infancia”.

Siendo aún niña la familia debió trasladarse de nuevo a la capital de la isla donde Ana tuvo que acoplarse, pero extrañaba la vida de campo, “Después nos mudamos a La Habana, a un edificio grande donde vivían cientos de familias. Fue un cambio brusco entrar en el ajetreo, la dinámica y el tráfico de la ciudad. Extrañaba mucho la vida del pueblo, las notas en la escuela bajaron... Pero a esa edad uno es muy adaptable. Fui haciendo nuevos amigos con los que todavía tengo relación desde ese entonces”.

Aquí más historias de vida de famosos Así superó el cáncer Jane Fonda Jane Fonda reveló que padecía cáncer hace unos meses y recientemente que lo había superado Enteráte cómo superó el cáncer Jane Fonda A sus 84 años Jane Fonda revela que superó el cáncer Así es vivir con un hijo con síndrome de angelman Colin Farrel, el famoso Pingüino, cambió gracias a la enfermedad de su hijo ENtérate cuál es el síndrome que tiene el hijo mayor de Colin Farrel A Colin Farrel el de su hijo (el síndrome de Angelman) lo cambió para siempre

Ana de Armas se enamoró de la actuación viendo tv

Su gusto por la actuación llegó gracias a que solía trasnochar viendo televisión junto a su abuelo y luego repetía los parlamentos de los actores de esas historias frente al televisor.

Al terminar su educación básica Ana de Armas quiso prepararse como actriz y por ello se matriculó en la escuela de teatro. “Estudiando teatro aprendí mucho. Sin embargo, sentía una relación amor-odio con la escuela, porque tenían la regla que, si eres estudiante, no puedes trabajar. Justo después de mi primer año como estudiante, el director español Manuel Gutiérrez de Aragón me hizo una audición para La Rosa de Francia. Ese fue mi primer trabajo profesional y, por esa regla, no me sentí apoyada por los profesores. Hoy los puedo entender. Ellos prefieren que los alumnos terminen la escuela, para que tengan más herramientas y un entendimiento más claro de lo que es la profesión, pero la realidad es que nada suple la experiencia de un set de rodaje, un director guiándote y profesionales como Jorge Perugorría y Luis Alberto García que son dos actores cubanos que adoro y son mis amigos”.

A sus profesores no les gustaba que los alumnos actuaran profesionalmente hasta que no se graduaran, pero Ana hizo caso omiso y a escondidas rodó dos películas que le ofrecieron.

También te puede interesar: La nominada al Óscar Cate Blanchett reveló que tuvo relaciones lésbicas

Ana de Armas salió de Cuba con muy poco dinero

Salir de Cuba fue el siguiente paso y su destino fue España, ya que sus abuelos son de la madre patria. “Me fui a Madrid sola, con 300 euros como todo capital, a vivir gracias a la hospitalidad de una amiga de mi hermano que yo nunca había conocido. Desde el primer día empecé a buscar trabajo y, a dos meses de haber llegado, me dieron el papel en El internado. Esa serie se convirtió en tres años sin parar, con un compromiso y una entrega total de tu tiempo. Estaba en las nubes ese primer año, pero en el tercero ya quería hacer otras cosas. Por eso soy actriz, siempre quiero hacer otros personajes”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Después de actuar en producciones como Hispania decidió que era hora de probar suerte en Hollywood. A Estados Unidos llegó sin saber hablar inglés por lo cual lo primero que hizo fue comenzara a aprender el idioma en cuanto taller pudo. Su primer papel fue en 2015 en la Knock Knock con Keanu Reeves. Ahí empezaría una carrera que la llevó a convertirse en la primera chica Bond Latinoamericana y este año, menos de una década después de su arribo a Hollywood, la llevó a ser nominada al Oscar y competir al lado de veteranas como Cate Blanchett y Michelle Yeoh. Los expertos no creen que se lleve la estatuilla, pero estar nominada es ya un logro enorme en la carrera de la actriz de apenas 34 años