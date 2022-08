Antonia llegó de ‘Encanto’ a ‘La Voz Kids’

Antonia llegó al diamante de La Voz Kids para sorprender con Dos Oruguitas, canción escrita por Lin-Manuel Miranda e interpretada por Sebastián Yatra para la película Encanto.

Nacho fue el único de los tres jurados que se volteó ante el talento de la pequeña, quien terminó sorprendiendo a los televidentes con otros de sus dones ocultos. “Hace poquito yo participé en Encanto, yo hice la voz de Mirabel pequeña”, le contó Antonia a Kany García, cuando la cantante le preguntó por el significado de la canción en su vida.

Antonia llegó de la película ‘Encanto’ a ‘La Voz Kids’

Antonia lleva el arte en sus venas y creció en un hogar apasionado por la música y la locución. A los 4 años, su voz comenzó a escucharse en varios comerciales, también presentó eventos y finalmente, hizo realidad el sueño de muchos niños: trabajó en el doblaje de Encanto, su primera película.

