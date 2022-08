Por poco Andrés Cepeda jurado de ‘La Voz Kids’ canta otro género ¿Sabes cuál?

Andrés Cepeda es uno de los cantantes colombianos más queridos por el público. El bogotano, no solo por sus años de trayectoria sino por ser el legendario jurado de todas las temporadas de La Voz Kids . Los niños también admiran al cantante de 49 años, misma razón por la que sus compañeros de esta temporada Nacho y Kany García constantemente “lo bloquean” para que los niños no elijan su aclamado equipo.

Desde inicios de la década de los años 90, el bogotano buscaba su lugar en la industria musical. Por esos días integraba la agrupación Poligamia, en la que compartía con Juan Gabriel Turbay, Freddy Camelo, César López y Gustavo Gordillo. Después de 10 años de trabajo, y de haber logrado éxitos como Desvanecer y Mi generación, canciones que Cepeda aún canta en sus conciertos, la agrupación se separó, y el cantante inició su carrera como solista. Los temas del jurado de La Voz Kids se han convertido en himnos de los enamorados y de quienes no lo están. Canciones como Sé morir, El carpintero del amor, Para amarte mejor y Voy a extrañarte, entre otras, hacen parte del repertorio del cantautor, que ya lleva 33 años de carrera.

Aunque sea difícil de creer, Andrés Cepeda también recibió muchos no en su profesión. Ahora, sus fanáticos ni siquiera se imaginarían verlo haciendo otra cosa más que cantar, como tampoco incursionar en otro género diferente al pop y baladas, por el que se le conoce desde hace décadas.

Por poco Andrés Cepeda jurado de ‘La Voz Kids’ canta otro género musical ¿Sabes cuál?

El entrenador de La Voz Kids sorprendió cuando contó, que además de recibir muchas negativas en su carrera y de que le cerraran las puertas en varias disqueras, incluso le propusieron cambiar su género musical. Casi imposible de creer, pero así lo contó en uno de los capítulos de esta nueva temporada del concurso, que aún se encuentra en audiciones a ciegas.

“A mí me dijeron muchas veces que no, me decían que mis canciones eran muy buenas, pero podrían quedar mejor en bachata. ¿Se imaginan yo cantando bachata?” confesó el cantante.