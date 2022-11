Camilo, el esposo de Evaluna, no es el único colombiano en Los Montaner, hay más.

Hace pocos días y en medio de gran expectativa se lanzó mundialmente por Disney+ Los Montaner, el reality show que muestra cómo es la vida de esta famosa familia conformada por el cantante Ricardo Montaner, su esposa Marlene Rodríguez y los tres hijos que ellos tienen, con sus respectivas parejas que son Evaluna y Camilo; Ricky y Stefy y Mau y Sara.

De izquierda a derecha: Chris Smith,Ivanni Rodríguez, Lex Borrero, Santiago Zapata, estos dos últimos son colombianos Foto: Getty Images - Getty Images

Los protagonistas del esperado producto en conjunto pueden sumar fácilmente cerca de 70 millones de seguidores en redes sociales, por lo cual sin duda ha despertado el interés no solo de sus followers, sino del público en general, que tiene la oportunidad de descubrir cómo es el día a día de los integrantes de la famosa tribu, en la que hay dos colombianos. De un lado, Camilo, el esposo de Evaluna, que se constituye como toda una estrella de la música en español y quien en los pasado Grammy Latino fue la gran revelación alzándose con cuatro gramófonos.

En los Grammy 2022, que se entregarán mañana jueves 17, también está nominado en seis distintas categorías y también hace poco trascendió que está nominado en los Grammy anglo que se entregan en febrero del 2023.

La cuota colombiana en pantalla también incluye a Sara Escobar, la esposa de Mau y quien hace poco fue mamá de un pequeño al que han llamado Apolo. Sara también es una de las grandes revelaciones del reality, pues hasta el momento había preferido un perfil bajo. Sara se dedica al diseño y al modelaje y es paisa.

No obstante, Camilo y Sara no son los únicos connacionales en la exitosa apuesta. De hecho, es un colombiano el creador del reality, que tiene cinco episodios en la plataforma actualmente y que en diciembre 28 estrenará cinco más para completar la primera temporada. También es de nuestro país uno de los directores.

EL DIRECTOR DE LOS MONTANER ES COLOMBIANO

Se llama Santiago Zapata es paisa y aunque ya tiene una amplia y reconocida trayectoria en el cine, curiosamente estudió Negocios Internacionales en Eafit. “Me salí para dedicarme a mi pasión que era escribir y eventualmente hacer cine y televisión”, indicó a Vea. Trabajó con los hermanos Juan Felipe y Carlos Esteban Orozco, los responsables de la película Al final del espectro. Zapata también fue noticia en el 2019 como productor de Monos, la cinta colombiana que recorrió importantes festivales del mundo como Sundance y Berlín y luego llegó a salas colombianas con las mejor críticas. La historia de los ocho jóvenes que cuidaban una vaca lechera, tema central de la cinta, le permitió a Santiago viajar a Londres para trabajar en escritura creativa. Fue allí donde lo ubicó Lex Borrero, otro colombiano, para proponerle que se marchara a Estados Unidos a dirigir la parte creativa de una naciente compañía que tenía un objetivo principal bastante definido.

“Yo vine a Estados Unidos a hacer parte de Ntertain Studios, que es la productora de la serie de Los Montaner, y vine a dirigir esta compañía en términos creativos y de desarrollo en los proyectos tanto de cine como de televisión. La visión de la compañía es contar historias y representar el talento latinoamericano desde el punto más alto de valor en términos de calidad y de creatividad”, comenta el director que explica por qué decidieron empezar juntamente con este show. “Quisimos comenzar con un show que fuera de alto impacto, que tuviera estrellas y que fuera a ser recibido masivamente. Yo nunca había hecho un show de este formato, pero soy un apasionado de la estructura narrativa y del storytelling y asumí el reto y dije: ´vamos a ver cómo puedo abordar un formato tan ajeno a lo que he hecho toda mi vida y volverlo algo de lo que me sienta muy orgulloso´”.

También te puede interesar: Así fue el lanzamiento de Los Montaner

Santiago además de director de la apuesta es uno de sus productores ejecutivos y también showrunner, el otro es Chris Smith. El paisa explicó que trasladó las leyes de la dramaturgia a este show y por ello afirma con certeza que este no se parece a ningún otro reality en pantalla. “Es un documental donde hay una narrativa clara. Hay intencionalidad todo el tiempo, cada cuadro que filmamos o historia que contamos tiene un motivo, un propósito que funciona narrativamente en el episodio y en la temporada completa, sin descartar espontaneidad y cotidianidad, y todo desde un punto de vista cinematográfico”, indicó Zapata, quien admite no haber vacilado en dejar la capital inglesa porque se enamoró de los planes de la compañía. “Posicionar las historias latinas y que estas puedan impactar el mundo entero. No es sencillo que se logre, no es muy común, no es algo que ocurra con las historias de nuestros países que se quedan muy locales y es la intención de nosotros”.

El creador de Los Montaner también es colombiano

Lex Borrero, quien contactó a Santiago para que fuera el director creativo de Ntertain también es colombiano y es calificado como uno de los magnates de la música latinoamericana. Tiene una impresionante historia de vida, ya que para llegar a esta privilegiada posición pasó diversas necesidades hasta lograr trabajar con las estrellas mundiales de la música. Borrero reside hace más de 30 años en Estados Unidos y es el fundador de Ntertain junto a Tommy Mottola, Ivannni Rodríguez y Tainy.

Aquí puedes leer más historias de vida de famosos

Para él la consigna de visibilizar el talento latinoamericano y sus historias fue la inspiración que lo llevó a fundar esta firma. Lex, quien también es socio de la empresa Neon 16, junto a Tainy, que data del 2019, ha trabajado con artistas de la talla de J Balvin, Bad Bunny y Selena Gómez, por mencionar algunos. Borrero también es el creador de La firma, un programa de talento musical, producido por Ntertain, que se encuentra en posproducción y que en el 2023 será puesto en la plataforma Netflix.

Tanto Santiago como Lex anticiparon que Ntertain trabajan desde ya en series de ficción, películas y documentales.

Aquí más noticias del entretenimiento que son tendencia