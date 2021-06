Carlos Kajú, actor de Pedro El Escamoso, logró superar la depresión

Aunque los televidentes que siguen Pedro el escamoso lo ven como Pedrito, el hijo del protagonista de 8 años, en realidad Carlos Kajú ya tiene 28. En este tiempo su vida ha estado ligada a ese mundo que comenzó hace 20 años: la actuación, sin embargo, no todo ha sido color de rosa. Hace dos décadas muchos podrían pensar que quien interpretaba al primogénito de Miguel Varoni en la novela podría ser el más feliz de los pequeños, pero en realidad estaban bastante lejos de la realidad. Por esa época el infante enfrentaba la prematura muerte de su padre, el distanciamiento de su madre y aunque una tía lo cuidó desde entonces, y lo convirtió prácticamente en su hijo, Carlos vivía una época difícil.

Por aquel entonces recuerda que la familia ahora compuesta por su tía y el esposo de ella lo sacó a flote. “Yo entendí que mi mamá se fue y no se podía hacer cargo de mí porque éramos cinco hermanos y no había las condiciones económicas y yo tenía que quedarme en Bogotá por la novela”. Cree que ya se había asomado el mal de la depresión que llegó por la cantidad de cambios que llegaron a su vida. “No tuve el proceso del duelo de la pérdida de mi padre, comenzó la novela, me separé de mi familia, cambié de ciudad, perdí un año de estudio y perdí a mis amigos de colegio”.

Al terminar Pedro el escamoso, Carlos, siguió con su vida actoral y se preparó. Su nombre apareció en producciones como El auténtico Rodrigo Leal, Chizgarabis, Escobar, el patrón del mal, Las muñecas de la mafia, La niña, A corazón abierto y, más recientemente, Bolívar y La reina de Indias y el conquistador, esta última próxima a estrenarse.

Su vida sentimental también se estabilizó y encontró el amor junto a una novia con la que se fue a vivir cuando él viajó a México a trabajar. Allí los dos vivieron una buena época. Cuando estalló la pandemia mundial en marzo del 2020, Carlos tuvo que anticipar su viaje a Colombia por motivos laborales y su novia se quedó en tierras aztecas. En la distancia arreglaron que se casarían a mediados del 2020. Sin embargo, la historia de amor se convirtió en una de horror cuando el actor supo que su novia no solo no tenía intenciones reales de casarse, sino que ya tenía a otra persona.

TOCANDO FONDO

Luego de la obvia ruptura Carlos se enfrentó a la difícil situación laboral que afectó el medio artístico y con el transcurrir de los meses parecía que no había luz en el camino. Llegó diciembre y Carlos, que esperaba con ansia el 2021, sufrió lo que él denomina una recaída luego de una conversación que tuvo con su exnovia y esta fue de tal intensidad que lo dejaron seriamente afectado, tanto que cayó nuevamente en la depresión. “En diciembre me enteré de que mi expareja con la que había vivido tres años tenía un amorío con alguien que conoció en su trabajo. Me dolió porque habíamos dicho que nos casaríamos en julio del 2020 y ya estaba con otra persona desde marzo, desde que me vine de México”. Así se sumió en gran tristeza y “supe que necesitaba ayuda porque estaba en las últimas de mi vida, tuve ese impulso de decir no se puede derrumbar”. El actor se refiere al pensamiento que pasó por su mente de atentar contra su vida ante lo cual llamó a emergencias y de inmediato lo atendieron.

El actor salió de la clínica de reposo en febrero pasado y siente que pedir ayuda y había marcado el 123 fue sin duda una decisión sabia. Hoy se siente mejor y además de la ayuda profesional que recibió, atribuye su mejoría a la capacidad que ha tenido de recuperar sueños. Curiosamente su exnovia, que sigue en México, le pidió que regresaran, pero Carlos está decidido a no abrir ese capítulo porque sabe que le hace daño, ahora está dedicado a él y enfocado en su vida profesional.