Chyno Miranda estaría entre la vida y la muerte

Lo último que se había establecido sobre la salud de Jesús ´Chyno´ Miranda es que estaba mejorando, luego de que fuera trasladado de Miami a Caracas, Venezuela, a seguir con el tratamiento para mejorarse de las secuelas que le dejó el coronavirus, que sufrió en 2020. Sin embargo, al parecer, la situación vuelve a ser crítica para el artista venezolano.

Según People en Español su excompañero Nacho, quien está de gira promocional, indicó que había tenido alentadoras noticias de él con una familiar. “A través de una prima de él, que es amiga mía, me dio muy buenas noticias. Me dijo que va muy bien en su recuperación, que incluso han estado notando cambios que antes no había. Él sigue enfocado en recuperarse y yo siento que ahí es donde debe tener puesta toda su energía”, fueron las palabras publicadas por el medio que Nacho habría declarado al programa Hoy día.

Contrario a esto Yahoo Noticias reportó que Nacho habría dado tras declaraciones contrarias que preocuparon a sus seguidores. “Chyno está en Venezuela luchando por recuperar s salud. Yo les pediría a los fans, a todos los que lo quieren, que creen, o manden su energía por un milagro”.

Adicionalmente, otros medios señalan que los familiares de Chyno estarían pidiendo por un milagro pues se estaría debatiendo entre la vida y la muerte.

Es así como la más reciente emisión de Chisme no Like sus presentadores, Elisa Beristain y Javier Ceriani, señalaron que Chyno Miranda está grave de salud al grado de que sus familiares habrían llamado a un sacerdote.

Chyno Miranda y sus quebrantos de salud

Recordemos que fue a mediados del 2020 cuando Chyno dio positivo a Covid-19 que le dejaron secuelas como una neuropatía periférica y encefalitis. Incluso su delicado estado llevó a que le fuera inducido a un coma. De ahí que una vez consciente, tuvo terapia para volver a hablar y caminar. Hace solo unos meses el programa El gordo y la flaca, aseguró que el cantante venezolano Chyno Miranda había recaído en su salud y se encontraba grave en un hospital de Caracas, donde le estarían tratando las mencionadas secuelas, pero luego, nueva información emitida por Telemundo desmintió esa situación con una fuente cercana indicando que su salud era estable. “No se encuentra es un estado grave de salud como habían dicho algunos medios”, dijo el informante consultado.

En septiembre pasado Chyno confesó en sus redes que estaba separado de su esposa Natasha Araos, quien además es la madre de su hijo Lucca. La revelación la hizo luego de haber negado tal situación en varias oportunidades. Luego, prácticamente dejó al descubierto que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor con su compatriota Daymar Mora, situación que generó comentarios negativos en algunos de sus seguidores, pese a que el artista mencionó que su separación ya llevaba un año. Chyno borró el mensaje que de alguna forma confirmaba el nuevo amor. En su último comunicado se despidió de las redes, argumentando lo difícil que resultaba ese momento, su intención de superarlo y enfocarse en su salud, su regreso al escenario, así mismo pidió privacidad y agradeció el apoyo de sus seguidores.

“He tenido días mejores que otros y controlar la ansiedad, vulnerabilidad, fragilidad y lo que esto conlleva, se han convertido en un reto complejo afrontar, que solo quienes lo padecen pueden entenderme, porque hay momentos en los que la realidad se transforma y la mente nos hace jugadas que nos ayudan a caer”, escribió. “Desde el fondo de mi corazón quiero que ustedes que han estado desde el comienzo de mi carrera me sigan apoyando a pesar de las tergiversaciones que se han hecho sobre mis asuntos personales y de salud, así como de los momentos en los que sin medir mi actuar envié un mensaje equivocado”. En un párrafo siguiente priorizó su salud y su regreso a los escenarios. “Soy humano y como todos he fallado, por lo mismo, me estoy dando la oportunidad de trabajar fuertemente por volver a los escenarios como el artista que todos ustedes me conocen y lo más importante, renacer de la mano de Dios para seguir con mi proyecto de vida”.

También anticipó que no daría más declaraciones y estaría alejado de las redes, como en efecto ha ocurrido.

