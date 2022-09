Shakira y Gerard Piqué son los protagonistas de los rumores que han surgido a raíz de su separación. La cantante y el futbolista ocupan los titulares de prensa desde hace tres meses, cuando anunciaron su ruptura. La vida sentimental de ambos es una de las más buscadas por sus fanáticos.

Mientras la colombiana ha sido vista en compañía de su familia, el futbolista del FC Barcelona ya está viviendo a plenitud un nuevo amor. Las primeras imágenes del barcelonés y su novia, Clara Chía , han sido noticia desde el pasado 20 de agosto, cuando fueron captados en un concierto de Dani Martin y en la boda de un amigo del jugador. La prensa española sigue buscando más información de la joven que le de pistas sobre el inicio de su amor con el ex de Shakira.

Clara Chía: su familia, pasado y más detalles de la novia de Piqué

Los primeros detalles que se conocieron tienen que ver con el tiempo de relación entre la joven de 23 años y el deportista, de 35. Según El programa del verano, el romance habría comenzado hace varios meses y fue el detonante para que Shakira decidiera separarse de papá de sus hijos Sasha y Milan.

“Esa relación está súper consolidada, mucha gente está diciendo: ‘se están conociendo, son las primeras citas’ y no, llevan juntos me dicen que por lo menos desde principios de febrero, me dicen que Shakira era conocedora de esas supuestas infidelidades. Pero cuando vio que, con Clara, Piqué ya tenía citas románticas y se veían mucho más, pues no le gustó nada, esta chica fue el detonante para que Shakira dijese hasta aquí”, dijo la periodista Adriana Dorronsoro en el programa mencionado anteriormente.

¿Quién es la familia de Clara Chía?

Varios medios se han encargado de indagar entre los allegados de Clara Chía más detalles sobre su vida. El medio Vanitatis aseguró que su familia es de clase media que se codean con la clase alta de Barcelona. Se sabe que el suegro de Piqué tiene 56 añoses abogado, lo mismo que varios integrantes del núcleo familiar, especialista en divorcios y con una gran reputación en la ciudad.

Según estas mismas investigaciones, la novia del español es hija única, habría estudiado en un colegio de alto nivel académico, al que asisten “gran parte de los hijos de la burguesía catalana”. Allí, Clara se destacó por sus buenas notas y por varios reconocimientos que recibió en artes pláticas. La casa donde vivió con sus padres, que llevan varias décadas de matrimonio, tiene casi 90 metros cuadrados y está ubicada en un barrio intermedio, pero cerca de San Gervasio, “una de las zonas más caras de la ciudad”.

Clara Chía trabajaría en Kosmos, la empresa de Piqué

Como informó la revista Hola, la joven estudiante de Relaciones Públicas fue la misteriosa mujer de quien se habló en un comienzo de los rumores, la misma que se reunía, desde noviembre, con el futbolista, en la discoteca La Traviesa, trabajaba como mesera. Desde que se enamoraron, el ex de Shakira le ofreció trabajo en Kosmos, su empresa de eventos deportivos y compañía audiovisual. Allí, según la misma publicación, Chía se desempeñaría en el departamento de administración.

Shakira no fue la única engañada en la relación de Piqué y Clara Chía

Según el paparazzi Jordi Martin, Gerard habría conocido a la joven como la pareja del hermano de su mejor amigo, y su romance habría empezado cuando Piqué estaba con la mamá de sus hijos, y Clara, con el joven mencionado.

“Shakira no ha sido la única persona engañada. Les pongo el antecedente: Gerard Piqué hace una cena para todos los trabajadores de la empresa Kosmos, uno de sus mejores amigos acude acompañado de su novia que era Clara Chía. Gerard le levanta la novia a su amigo. Clara y Piqué se empiezan a conocer y se enamoran” dijo el paparazzi para el programa El Gordo y la Flaca.