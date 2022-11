Daniela Ospina habló del suceso que marcó su vida: “me dejó con dolor”

Daniela Ospina es una de las generadoras de contenido más populares en Colombia. En su cuenta de Instagram tiene 7,2 millones de seguidores, con los que suele interactuar diariamente.

Te puede interesar: “Es jodido”: mamá de Daniela Ospina sobre su yerno Gabriel Coronel

Su nombre se dio a conocer cuando fue esposa de James Rodríguez, futbolista de la Selección Colombia y padre de su hija Salomé. También, se ha destacado en varias facetas de deportista, empresaria y modelo.

¿Cuál ha sido el hecho más doloroso para Daniela Ospina?

Recientemente, en sus redes sociales, la antioqueña abrió su corazón y habló sobre uno de los sucesos que más tristeza le ha causado durante toda su vida. Contrario a lo que muchos creen, no fue precisamente su separación con James lo que más le ha dolido, sino la muerte de su padre Hernán Ospina.

Te sugerimos leer: Daniela Ospina contestó cuándo será su boda y si está embarazada

Con una fotografía donde se muestra a su padre en la clínica, y a su lado ella, acompañándolo, Daniela recordó: “este momento, este proceso... es el que más ha marcado mi vida, me dejó con un corazón más frágil, me dejó con dolor, pero sin duda alguna me dejó con una responsabilidad mayor”, afirmó. Enseguida, agregó: “el amor es tan lindo que hasta pude trascender... y hoy es de aquí hasta el cielo”.

¿De qué murió el papá de Daniela Ospina?

El 12 de julio del 2019, David y Daniela Ospina recibieron la muerte de su padre, el mismo día del cumpleaños de James Rodríguez. Hernán Ospina se enfrentó durante varios años a un cáncer de páncreas. En una entrevista con La Red, la empresaria habló sobre su progenitor: “Siempre recuerdo un papá presente que fue lo más importante, un papá que me dedicó tiempo, dedicó cada momento de su vida y que me acompañó en cada momento de mi vida hasta el último día de la suya, estuvo ahí por mí y para mí”.

¿Cuándo se casa Daniela Ospina?

Hace unas semanas, Daniela Ospina le había confirmado a sus seguidores que se casaría con su novio Gabriel Coronel antes de que se acabara el año. Por esa razón, algunos de ellos ya le estuvieron preguntando por la fecha exacta y el lugar donde se llevará a cabo la ceremonia.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sin embargo, la empresaria sorprendió al retractarse hace unas horas de la información que ella misma había revelado, asegurando que se había equivocado. “Jajaja, tengo que contarles que yo me equivoqué la vez pasada y puse 2022… ¡No! La realidad es que no tenemos fecha. A veces en la vida aprendes a dejar fluir, hay una construcción más importante que se llama familia. El día de la fiesta llegará y les contaré”, explicó Daniela.