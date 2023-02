Diego Guauque reveló por qué ha sido amenazado: “me han sacado revólver”

A principios de este año, Diego Guauque, periodista de Séptimo Día de Caracol Televisión, reveló que fue diagnosticado con Leiomiosarcoma, un tipo de cáncer que afecta su abdomen. Desde entonces, el comunicador ha documentado a través de su cuenta de Instagram donde tiene 178 mil seguidores cómo ha venido enfrentando esa enfermedad.

Te puede interesar: Juan Diego Alvira renunció a Revista Semana, ¿por qué? Esto dijo el periodista

Diego Guauque, periodista de 'Séptimo Día', compartió con sus seguidores los detalles del primer día de su quimioterapia. Foto: Instagram

Hace unas semanas comenzó sus quimioterapias y aunque el proceso no ha sido fácil, Guauque se ha mostrado muy fuerte y esperanzado en superar ese padecimiento por el que ya ha perdido cinco kilos. “Yo tengo un catéter, entonces ese catéter me lo destapan y por ahí empiezan a canalizar y abren unas bolsitas”, dijo en entrevista con Tropicana.

Más noticias de Diego Guauque “No se me ha caído el pelo”: Diego Guauque comparte cómo convive con el cáncer El periodista de ‘Séptimo Día’ publicó un nuevo video en sus redes sociales contando cómo se ha sentido después de su primera quimioterapia. Leer aquí: “No se me ha caído el pelo”: Diego Guauque comparte cómo convive con el cáncer “Me da tristeza”: Diego Guauque contó cómo le ha ido en sus quimioterapias El periodista de Séptimo Día de Caracol Televisión, contó, con voz entrecortada, cómo han sido sus días después de recibir su primera quimioterapia. Leer aquí: “Me da tristeza”: Diego Guauque contó cómo le ha ido en sus quimioterapias

Su primera quimioterapia duró cinco horas. “Me puse a leer un rato, me puse con mi esposa a evaluar unos talleres que nosotros dictamos y ya y después salí desmayado, sale uno con unas náuseas, pero no fue el espanto que me habían pintado. Yo me sentía como en un guayabo de esos hartos, eternos, pero es manejable, yo creo que me comporté bien, obviamente a uno se le bajan las defensas”, afirmó.

¿Por qué Diego Guauque de ‘Séptimo Día’ tiene escoltas?

En dicha entrevista, el periodista reveló que, a lo largo de su carrera, ha sido amenazado, razón por la que ahora cuenta con un grupo de escoltas. El motivo, es por la serie de investigaciones que ha publicado en Séptimo Día. “La UNP (Unidad Nacional de Protección) me protege gracias a Dios. Toca, porque hay reportajes más duros que otros en zonas de todo el país. Hay situaciones difíciles. Ya llevo 14 años, me han sacado revolver, cuchillo. Uno aprende a protegerse y saber hasta dónde me puedo meter porque tampoco puedo arriesgar mi vida”, señaló.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

De igual manera, aseguró que, hasta el momento, no ha tenido que rectificar ninguno de sus reportajes y que, en cierta medida, ya está acostumbrado a ese tipo de amenazas. “El periodista de ‘Séptimo día’ se enfrenta a eso, a tutelas, demandas, citaciones, rectificaciones. Nunca he tenido que rectificar un reportaje, pero sí he tenido pleitos, aprendí a blindarme judicialmente. El reportero tiene que estar ahí para contra preguntar, hacer sudar a los entrevistados”, afirmó.

Por ahora, el periodista ha estado ausente del programa de Caracol Televisión pues está dedicado a su tratamiento. “Muy sorpresivo, yo llevaba o llevo 15 años en Caracol y es la primera vez que yo me enfermo. Ni una gripita y yo pues estaba siempre muy sano”.

Mientras enfrenta el cáncer, Diego ha aprovechado sus redes sociales para documentar lo que vive e inspirar a muchos de sus seguidores. “Yo cuando hago mis videos trato de inspirar a las personas que están padeciendo una enfermedad similar a la mía. Es muy importante el tema de la salud mental”.