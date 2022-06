Édgar Vivar, el señor Barriga, lucha contra secuelas de covid

Unas fotografías que se volvieron virales en redes sociales revelan a qué se dedicaba el actor Édgar Vivar antes de alcanzar el éxito en El Chavo del 8. No tiene nada que ver con la actuación. Foto: Instagram

Édgar Vivar, conocido en todo el continente por su interpretación de Ñoño, el compañero de clase de El Chavo del Ocho, o el señor Barriga, el cobrador constante de la renta, padeció covid, a pesar de tener dos vacunas del esquema y dos refuerzos.

El actor mexicano enfrentó las molestias de la enfermedad hace más de dos meses y recientemente reapareció en público y reveló que, a pesar de que el mal como tal no lo atacó fuertemente, lucha contra las secuelas que le dejó el temido virus.

Fue en la alfombra roja de la exposición Vive Mi Selección, que se muestra en el Pabellón del Palacio de los Deportes, de Ciudad de México, donde el actor habló con varios medios de comunicación al respecto.

“Me encuentro muy bien de salud, me estoy recuperando de las secuelas de covid, hace seis semanas ya di negativo, yo pensaba que no me iba a dar luego de cuatro vacunas que tengo dentro, pero ni modo me tocó; afortunadamente fue de la manera más benigna”.

Indicó que las molestias con las que lucha son muy puntuales: “Un fuerte dolor de cabeza, dolor de garganta espantoso, y un cansancio muy pesado y eso es lo más molesto y difícil de sobrellevar, pero de ahí en fuera estoy perfecto”.

Así mismo comentó que mientras hubo cuarentenas, él siguió al pie de la letra las diversas recomendaciones. “Yo toda esta pandemia he estado dentro de mi casa, no salía a ningún lado, y he estado desinfectando todo hasta los pensamientos. Yo soy muy afortunado porque la enfermedad me dio de una manera muy leve. Estos dos últimos años he perdido a 16 compañeros y amigos de una manera terrible. Entonces eso me sacudió y me hizo evaluar lo que es la vía y la salud, que es algo frágil”.

