El dolor de Cristiano: su padre sobrevivió a la guerra, pero murió por excesos

Cristiano Ronaldo lo tiene todo hoy en día. Dinero, reconocimiento, familia y la satisfacción de ser uno de los mejores atletas del mundo. No obstante, hay un dolor que lleva consigo el jugador de la selección portuguesa y es la temprana partida de su padre. José Dinis Aveiro falleció a sus 51 años en el 2005 cuando Cristiano jugaba en el Manchester United, pero el futbolista lamenta que no pudo verlo convertido en el astro que soñó.

Cristiano perdió a su padre a los 20 años. Foto: EFE - Rolex dela Pena

La partida del padre del jugador no se dio en las mejores circunstancias y tampoco tuvo una vida fácil.

Más información sobre Cristiano Ronaldo ¿Por qué Cristiano Ronaldo no bebe? Qué se comió Cristiano Ronaldo en medio de la cancha

El padre de Cristina luchó en la guerra

Según reveló el diario The Sun José Dinis, perteneciente a una familia humilde, fue forzado al servicio militar y luchó en la guerra de libró Portugal para evitar que Angola consiguiera su independencia.

Mientras batalló, el hambre y la sed fueron constantes. Los soldados de aquel entonces sufrieron además del peligro de la muerte por ataque, malaria, fiebre o temblores. La mayor parte de los soldados que seguían allí desplazados se alimentaban gracias a una cerveza local llamada Cuca.

EL padre del jugador volvió a Portugal después de más de un año en la batalla, pero el regresó no fue próspero. El país estaba en crisis y no conseguía trabajo. “Estábamos abandonados. Los veteranos de guerra no tenían dinero ni trabajo. Por supuesto, cuando veo a Ronaldo recuerdo a su padre: tenía problemas y no tenía nada para comer, por lo que recurría a la bebida”, explicó uno de los compañeros de José para ESPN hace cuatro años

También te puede interesar: Mundial Qatar 2022: Esta es la enfermedad de Messi

Finalmente, José obtuvo un trabajo como jardinero y un segundo horario lo empleaba haciéndose cargo de las camisetas del equipo Andorinha. Según la información que publicó The Sun, Aveiro era el encargado de ordenar los vestuarios y de que cada jugador tuviera limpia su indumentaria, un trabajo que obtuvo gracias a que Ronaldo jugó para el equipo. La labor de su padre provocó que el resto de los compañeros se burlaran del futbolista, en sus inicios, algo que solo lo impulsó a ser más luchador y competitivo.

¿De qué murió el padre de Cristiano Ronaldo?

La precaria situación económica hizo que José se refugiara en el alcohol, al tiempo que su hijo comenzaba a destacarse aún más en la cancha, y fue así como el exceso lo llevó a sufrir del hígado. Cristiano tenía 20 años cuando su padre falleció a causa de una insuficiencia hepática.

La noticia de la muerte del progenitor la supo primero el entrenador Luiz Felipe Scolari, que hizo debutar al delantero con la Selección de Portugal, antes que al propio futbolista.

“Fue muy duro y más en el momento en el que se creó una relación más allá de la de entrenador-jugador. Cuando nos llegó la noticia, antes de un partido contra Rusia, nadie sabía cómo decírselo y nadie quería hacerlo. Dije que yo me encargaría porque yo sabía lo que era perder a un padre. El mío había fallecido años antes”, confesó Scolari a Daily Mirror hace varios años.

“Fue muy triste, pero nos conectó como amigos. Al día siguiente, Cristiano jugó un gran partido y volvió a Portugal. Él pidió jugar. ‘No puedo hacer nada por mi padre hoy, así que jugaré mañana y me iré’, nos dijo”, informó el técnico.

Aquí más historias de vida de famosos

En una entrevista con Piers Morgan en Gran Bretaña, Cristiano reconoció lo difícil que fue lo ocurrido con su padre a quien hubiera querido darle el regalo de verlo triunfar.