Video: ¿qué fue lo que Cristiano Ronaldo se sacó de su pantaloneta y se comió?

Esta Copa del Mundo ha dejado varias sorpresas, no solo por los resultados de los marcadores de los partidos, sino por algunas curiosidades que han pasado durante los encuentros.

El futbolista Cristiano Ronaldo sorprendió al comerse algo que sacó del interior de su pantaloneta, durante el partido contra Ghana, en el Mundial de Qatar. (Mundial de Fútbol, Catar) EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO Foto: EFE - JOSE SENA GOULAO

Uno de los temas más comentados en los últimos días, fue la participación de Cristiano Ronaldo en el partido de Portugal, contra Ghana. El futbolista logró el récord de ser el único jugador que ha anotado goles en cinco mundiales diferentes. Por eso, y por todo el éxito que ha logrado a lo largo de su carrera, el lusitano es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo.

¿Qué pasó con Cristiano Ronaldo en el partido de Portugal Vs. Ghana?

El pasado jueves, se llevó a cabo el encuentro entre Portugal y Ghana. El equipo de Cristiano se llevó la victoria con un marcador de 3-2. Aunque ese resultado dio mucho de qué hablar, un curioso acto realizado por el astro del fútbol durante el partido, terminó acaparando toda la atención.

En video quedó registrado el momento cuando el futbolista saca de su pantaloneta, un alimento que, posteriormente, decidió meter a su boca para comérselo. Ese curioso gesto desató miles de reacciones en redes sociales. Muchos internautas quedaron asombrados y, por tanto, crearon múltiples memes al respecto. “Qué asco”, “se ve muy desagradable”, “lo que sea, se ve horrible”, “ay no, qué feo”, comentaron algunos usuarios.

¿Qué fue lo que Cristiano Ronaldo se echó a la boca?

Una vez se viralizó el video, se comenzó a especular sobre lo que, posiblemente, el jugador habría ingerido. El portal Marca señaló que, según la prensa de Portugal, el objeto que Ronaldo se metió a la boca se trataba simplemente de un chicle, pues al parecer, él tiene esa costumbre y no sería la primera vez que lo hace.

Algunos de los comentarios que han dejado los internautas en las redes sociales son: “Obvio es un chicle y no debe estar sudado. Esas prendas están hechas para eso. Son impermeables. Deben tener varios bolsillos internos”, “no le veo el misterio...sus calzoncillos de su marca tienen un pequeño bolsillo. Ahí mete sus chicles”, “chicle. Muchos futbolistas lo hacen, extraño para los que no entienden, la pantaloneta en su interior tiene bolsillos como las de running”, “eso es normal en los deportistas”, “obvio....un chicle...y sea lo que sea a él no se le ve nada raro”.

Compañero de Cristiano Ronaldo habló al respecto

Gonçalo Ramos, jugador de Portugal habló sobre ese gesto de su compañero. El deportista dejó claro, a manera de broma, que nunca le recibiría a Cristiano una goma de mascar de su parte. “No, por supuesto, no tomaría un chicle dado por Cristiano o por quien sea, salvo quizás por mi hermano”, dijo en el previo contra Uruguay.

