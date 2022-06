El sueño que Majo Vargas cumplió gracias a ‘Las Villamizar’

María José Vargas, mejor conocida como Majo Vargas, es una actriz colombiana de 20 años que se ha destacado a su corta edad por participar en importantes producciones nacionales. Su debut en la televisión se dio cuando tenía 9 años en la telenovela Tres milagros. Más adelante, su carrera comenzó en ascenso y estuvo en Contra el destino, Las santísimas, La viuda negra, Lady la vendedora de rosas, Francisco el matemático, Garzón, La reina del flow y, actualmente, es la protagonista de Las Villamizar, donde interpreta a Isabela, la más rebelde de las hermanas.

En diálogo con Vea, la joven actriz habló de su personaje y lo que significó para ella darle vida a una de las hermanas Villamizar.

“Ha sido todo un proceso maravilloso, un proceso de mucha felicidad, estoy muy contenta con todo lo que hemos logrado, porque desde el inicio siempre le entregamos todo nuestro amor. Yo le entregué toda mi alma a este personaje de Isabela Villamizar, y ahorita verlo reflejado en que a las personas les está gustando, la verdad ha sido algo maravilloso”.

Según reveló Majo, estar en Las Villamizar es todo un sueño cumplido, pues en lo que lleva de su carrera artística, aunque ha interpretado importantes personajes, siempre quiso ser la protagonista de una serie. Meta que por fin pudo cumplir.

“Isabela para mí representa un sueño como personaje, porque desde que tenía 8 años siempre había querido protagonizar una serie y una serie como estas que conllevara a muchísimas cosas más, que fuera un reto personal, actoral, físico, de todo, y eso fue Isabela para mí”.

Su camino en el mundo de la televisión ha sido de constantes esfuerzos, de perseverancia y, sobre todo, de mucha entrega. Durante el tiempo que lleva en la industria, su hermana Yuri Vargas, también actriz, se ha encargado de ser su mentora y su ejemplo a seguir.

¿De qué manera te ayudó tu hermana Yuri Vargas a construir tu personaje?

“Siento que me ayudó muchísimo, porque mi hermana es precisamente lo que es Carolina para Isabela, es ese polo a tierra, ese eje que no deja que se desenfoque, esa consejera, porque yo soy en la vida real la que dice ‘hagámoslo ya’, y ella es como ‘tranquila, vamos con calma, vamos a tomar las decisiones como son’. Siempre he dicho que mi hermana es mi complemento y fue un gran referente para después abordar a Isabela”.

¿Cómo ha sido el apoyo de tu hermana en toda tu carrera?

“Isabela fue el primer personaje que ella no estuvo del todo presente sino que un poco me dejó a mí existir, percibir y crear, en soledad y ella me dice que hice un trabajo espectacular y todo esto es también gracias a que desde pequeña ella fue mi tutora, mi coach, la persona que siempre estuvo para mí, creábamos los casting juntas y toda esa unión y enseñanza después se ve reflejada en que me puede dejar volar”.

Sobre cómo se siente al ver todo lo que ha construido con mucho esfuerzo y el apoyo de su familia, Majo Vargas solo tiene palabras de agradecimiento. “Es hermoso porque es la vida, el crecer, el ya madurar y tener la confianza en ti mismo suficiente como para dejar volar al pajarito del nido, y eso es precisamente lo que estoy sintiendo, que ya estoy volando con las enseñanzas, con las alas y con los valores que se me inculcaron en mi familia y mi hermana y todas las cosas que aprendí de ella, pues ahora se ven reflejadas en la pantalla al transmitir emociones de la manera tan natural como se hace”.