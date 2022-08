¿En qué anda Ivanna, la primera ganadora de ‘La Voz Kids’?

Ivanna se quedó en la mente de los televidentes desde su audición a ciegas en el ‘Diamante’ de La Voz Kids en su primera temporada. En 2014, la pequeña de 12 años, de abundante y crespa cabellera, interpretó If Ain’t Got You, de Alicia Keys y cautivó a los jurados, Andrés Cepeda, Fanny Lu y Maluma.

A solo segundos de iniciar su presentación, Maluma fue el primero en voltear su silla, Andrés Cepeda y Fanny Lu lo siguieron rápidamente para ver a Ivanna dominar el escenario con su voz y presencia escénica. A pesar de los esfuerzos de los otros entrenadores por convencerla, Ivanna García se decidió por el equipo del Pretty Boy, quien participó dos veces como jurado en el programa de Caracol. Así fue avanzando hasta que se coronó como la primera ganadora del concurso que ahora ya completa seis temporadas.

¿En que anda Ivanna, la primera ganadora de La Voz Kids?

Ahora, ocho años después, con 20 años recién cumplidos, la cantante sigue adelante con sus proyectos musicales, y de hecho reforzó sus estudios en el exterior, además de lanzar sus propias canciones. El mismo año de su triunfo, la oriunda de Bucaramanga firmó con la disquera Universal Music, con quien grabó su primer sencillo, escrito y producido por los famosos Cali y el Dandee.

Aprovechando una beca, viajó a Estados Unidos entre 2017 y 2018. Hizo varios cursos de verano en Berklee College of Music, una de las mejores universidades de artes en el mundo, ubicada en Boston. La misma institución la condecoró como una de las mejores cantantes del verano y la mejor cantautora del verano, distinciones que obtuvo luego de competir con 800 jóvenes de todo el mundo.

Actualmente, Ivanna cuenta con más de 400 mil seguidores en sus redes sociales, es toda una influencer que no abandona la música ni su llamativa cabellera, con que ha recorrido varias pasarelas nacionales. Además de contarle a sus seguidores sobre sus proyectos profesionales, también publica algunos detalles de su vida personal. Según las fotos que ha publicado todo pareciera indicar que está muy enamorada.