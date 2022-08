Hoy, 13 de agosto, se cumplen 23 años de la dolorosa pérdida de uno de los periodistas más controversiales de Colombia. A los 38 años, Jaime Garzón fue asesinado cuando llegaba a su trabajo en Radionet. Sus personajes, con los que con humor hizo crítica social y política permanecen en la memoria de los colombianos. Jaime Hernando Garzón Forero fue conocido por su increíble intelecto, su humor mordaz y por su gran inteligencia. Carismático, creativo y muy inteligente, era famoso, además, por su gran éxito entre el sexo femenino. Son muchos los rumores sobre los romances que vivió con bellas mujeres, y famosa la amistad que creó con muchas de ellas. En todas dejó una huella imborrable.

Las famosas que amaron a Jaime Garzón

Dos ´no famosas´ estuvieron involucradas sentimentalmente con Jaime Garzón. Una, Inés Mázmela, a quien conoció en un centro educativo donde hacía sus prácticas para convertirse en profesor. Jaime tenía 15 años y ella, 10 más. Su relación duró 7 años, y después de una extensa separación, su relación terminó. La ex educadora declaró en una entrevista, que representó Garzón para ella. “Fue y será mi único amor, al que no he podido olvidar, ni tengo la más remota intención de olvidar”. La segunda, Gloria Hernández, a quien conoció en 1983, fue su gran amor. Era divorciada, tenía 3 hijos, Nelson, Alejandra y Susana y siempre regresaba a su lado. Estuvieron 10 años juntos, y ´La Tuti´ o ´La Tutifruti´ siempre fue su apoyo.

Margarita Rosa de Francisco y Jaime Garzón

Dos famosas, hasta el momento, confirmaron haber sostenido una gran amistad con Garzón, y sus seguidores no dudan en asegurar que pudo haber existido algún sentimiento por ambas partes. Una de ellas fue Margarita Rosa de Francisco. Desde 1992 sostuvieron una ´amistad telefónica´, pues ella vivía en Madrid y él, en Colombia. Según una publicación colombiana, el periodista Daniel Samper los presentó y el famoso Heriberto de La Calle la llamaba todas las noches. Su amistad estaba tan fortalecida que, aunque no se habían visto en persona, cuando ´La Mencha´ volvió a Colombia, para protagonizar Puerta grande, muchos los vieron en restaurantes, paseos y eventos. Su posible romance protagonizó portadas, pero aunque se evidenciaba que había algo entre ellos, ninguno dijo una palabra.

“Jaime se fue para ser inmortal. Nada que hacer; es el más grande referente e inspiración en nuestro país. Siempre lo tendré en mi corazón y en un compartimiento de mi cabeza del que no logra salir. Tampoco quiero que lo haga”

Flora Martínez y Jaime Garzón

La actriz, recordada por su papeles protagónicos en Vecinos y Rosario Tijeras, conoció al periodista cuando era muy joven, en 1995, época en que grababa María Bonita, su primera novela, donde interpretó a Imelda. En varias entrevistas mencionó que su relación duró más o menos un año. Vivió una bonita relación con el bogotano, que la hacía reír y de quien admiraba su gran sentido de Patria. “Era un ser humano fuera de lo común. Era una persona que tenía un sentido de responsabilidad social tan importante (...) Jaime era de otro planeta”, dijo el año pasado en el programa The Suso’s Show. Luego de su muerte, Flora se fue del país, sentía que no podía perdonar lo ocurrido con Garzón.

Paola Turbay y Jaime Garzón

Paola Turbay fue una de sus grandes amigas de Jaime Garzón y lo vio apenas unas horas antes de su muerte. Cuando se cumplieron 20 años de la muerte del periodista, la exreina y empresaria escribió para él un emotivo mensaje: “Jaime se fue para ser inmortal. Nada que hacer; es el más grande referente e inspiración en nuestro país. Siempre lo tendré en mi corazón y en un compartimiento de mi cabeza del que no logra salir. Tampoco quiero que lo haga”.