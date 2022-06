Entre drogas y malas decisiones, así fue el pasado de Estiwar, de ‘MasterChef’

Cada uno de los participantes de MasterChef Celebrity se ha robado el corazón de los televidentes. Además de destacarse por sus habilidades culinarias, los famosos se han caracterizado por sus historias de vida, que, en la mayoría de los casos, son ejemplos de superación. Tal es el caso de Estiwar G, conocido como el ‘ñerólogo’.

Así fueron los inicios de Estiwar G, de ‘MasterChef Celebrity’

En su cuenta de Instagram, donde suma 230 mil seguidores, Estiwar G se describe como “ñerólogo, toxiturista, cantante, poeta, vendedor de repuestos y deportista de esgrima”.

Muchos lo conocen desde antes, y otros por su participación en MasterChef Celebrity. El concursante del reality culinario, se caracteriza por ser muy auténtico. Sin embargo, Estiwar G es un personaje interpretado por Luis Fernando Arias, un publicista que decidió mostrar la realidad de las cosas. Con sus divertidas ocurrencias, el influencer se ha ganado el cariño y admiración de sus fanáticos.

Luis es un cartagenero, criado en Bogotá. Sus inicios se dieron entre el rap y lo callejero. Antes de desempeñarse como publicista, trabajó en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y varios centros de rehabilitación. “Este visaje comenzó en un caño haciendo videos en TikTok, yo dije voy a representar a la gente de la calle, descargué TikTok pero casi obligado. Yo dije hay gente que la calle representa y representa en TikTok también, yo tengo que ser uno de esos que también represente la calle y muestre la realidad de nuestro país”, comentó sobre sus inicios con su personaje.

Estiwar G luchó contra las drogas y las malas decisiones

En una entrevista el canal de YouTube AutoStarTv, el influencer reveló que hubo momentos en su vida que lo llevaron a estar en riesgo. Sobre él se rumoraba que había estado en las drogas y que, supuestamente, había ido a la cárcel. Sobre eso, el participante de MasterChef dijo: “sí tuve problemas con sustancias psicoactivas, en la cárcel no estuve. Estuve trabajando en El Redentor, en fundaciones, en centros de rehabilitación, estuve trabajando con el Bienestar Familiar, eso es lo que le da vida a lo que yo digo, toda la experiencia recogida por los pelados. Yo también estuve metido en mis problemas, en mis líos, no alcancé a estar en la ‘cana’, yo también estuve metido en eso consumiendo, gracias a Dios hice mis procesos y estamos limpios, estamos ayudando a los demás. Tenía inconvenientes sí, pero no me alcanzaron a meter preso”.

"NUNCA estuve en la CARCEL", ESTIWAR G. AutoStar Tv

Con su personaje de Estiwar G, Luis Fernando Arias quiere explicarle a las personas la cultura de los ‘ñeros’, mostrando una realidad, que según sus palabras, es la de los colombianos. “Creo que a través del arte las personas se pueden sanar, entonces hacíamos talleres de rap, poesía, comunicación y todo lo que se nos ocurriera. Veía a tanto muchacho que no tenía la posibilidad de acceder a lo que otros sí podían normalmente en el país, y que su destino pintaba para mal, que siempre me quedaba con la sensación de que debía dar más de mí mismo”, dijo en otra entrevista con el diario El país.