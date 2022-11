Esta es la serie de televisión que la Reina Isabel veía antes de morir

Han salido a la luz detalles de lo que fueron los últimos días de la Reina Isabel II, quien siempre, a pesar de las dificultades, estuvo presta a cumplir con sus deberes reales. Ahora ha trascendido que la monarca no solo lidiaba con los quebrantos de salud propios de su edad, sino que había sido diagnosticada con cáncer de médula ósea. Todo lo ha escrito Gyles Brandreth, biógrafo de la familia real británica que contó con declaraciones inéditas de personajes importantes en la vida de la monarquía como el reverendo Iain Greenshields, quien estuvo con ella en el castillo de Windsor el fin de semana previo a su fallecimiento.

El reverendo explica en las páginas del libro Elizabeth: An Intimate Portrait que la última vez que la vio ella se vio animada y hablaron sobre la infancia, sus caballos, y lo mucho que ella lamentaba la guerra en Ucrania.

La Reina Isabel veía esta serie de tv

También ha revelado que la Reina seguía disfrutando de la programación de la BBC y siempre procuraba ver la serie de televisión de su preferencia. En la última temporada de su vida esta producción era Line of duty.

El guionista de la mencionada serie fue amigo de Felipe de Edimburgo, el esposo de la Reina y también es cercano al Rey Carlos III. “Inmediatamente después de la muerte del príncipe Felipe, el vicealmirante Sir Tony Johnstone-Burt, el alegre amo de la casa, me dijo: ‘Mi deber principal con Su Majestad ha sido mantener el ánimo, así que he estado viendo Line Of Duty con ella. Soy el ‘explicador’. Es muy divertido”, puntualizó.

AL parecer en ocasiones la Reina tenía dificultades para entender la trama policiaca de la serie, que está disponible en Netflix, y necesitaba que se la explicaran.

Isabel II se divertía frente a la pantalla, pero a veces consideraba que los actores hablaban muy bajo: “‘Me mantiene en contacto, cuando puedo entender lo que se dice. Hay un montón de murmullos en la televisión ahora. No es mi oído. Simplemente no parecen hablar tan claramente como solían hacerlo’”, explicó el reverendo que ella le dijo en una ocasión.

Line of duty es una serie que ya completa cinco temporadas y cuenta la historia de un par de detectives de la unidad anticorrupción de la Policía Metropolitana de Londres.