Estos momentos cambiaron la vida de Jorge Rausch de MásterChef Celebrity

SUS HIJAS

Para Jorge Rausch el nacimiento de sus hijas fue extraordinario, pero con Emma, la primogénita, fue un día especialmente mágico en su vida. “Uno no puede creer que tenga tanto amor en el corazón, un día tan feliz y tan espectacular”.

SU PRIMER RESTAURANTE

La cocina hace parte fundamental de su vida, por eso la apertura de su restaurante Criterión la recuerda con mucha vividez. “Por mucho tiempo ese era mi sueño y el de mis hermanos. Trabajé por fuera muy duro y en ese momento que abrimos la puerta del restaurante se vio como consagrado, como expresado todo el trabajo que habíamos hecho. Atender esa primera mesa me acuerdo que fue un momento maravilloso. A ese primer cliente le regalamos la cuenta. No hay como el primero”.

DEBUT EN TELEVISIÓN DE JORGE RAUSCH

El primer programa de televisión es otro momento especial en la vida del cocinero. Fue en el canal El gourmet, se llamaba Hermanos en la cocina y lo presentaba con Mark. “Yo era un tipo muy nervioso, muy penoso, y el momento en que terminé el primer programa, mi primera cocinada, fue un sentimiento muy especial. Me acuerdo que nunca en mi vida me había sentido tan cansado. Pero fue maravilloso vencer el miedo a las cámaras, dejar toda esa timidez que tenía. Fue muy chévere”

LA PANDEMIA

“Cuando empezó me di cuenta que tenía que cerrar la mayoría de mis restaurantes. Fue un momento difícil y de gran reflexión, pero me sirvió para reinventarme, para renovarme. A los dos o tres del confinamiento dije que yo no me iba a quedar acostado lamentándome. Y descubrí que había muchas cosas que podía hacer y logré organizarme. Fue un momento para descubrirme y descubrir que la salud, el cuidarme a mí mismo, hacer ejercicio y comer bien, era algo que me hacía falta”.

UNA COCINA ESPECIAL

Hacer parte del Le manoir aux quat’saisons en Inglaterra fue un sueño alcanzado. “Cuando salí de la escuela de cocina logré conseguir el puesto en el restaurante que yo soñaba. Me acuerdo la primera vez que entré a esa cocina… los olores, los platos, el corre-corre, al aura que tenía este lugar, fue algo que me pareció mágico, fantástico y eso es lo que me ha inspirado a mí el resto de mi carrera hacer lo que soy, a cocinar como cocino, a tener la exigencia y excelencia que trato siempre de tener en mis cosas”.

