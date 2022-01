Fotos: ¡Wow! Así se veía el chef Jorge Rausch de ‘MasterChef Celebrity’ con pelo

Su participación en MasterChef Celebrity de Colombia, Chile y Ecuador le dieron al chef Jorge Rausch fama y reconocimiento en el mundo del espectáculo. En su cuenta de Instagram, donde suma 1,2 millones de seguidores, acostumbra a publicar algunas imágenes de los momentos más memorables de su vida, entre ellos, de su etapa de adolescencia.

Hace unos días, se viralizaron unas imágenes que publicó de la época de su graduación, en 1989. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su larga y crespa cabellera. Los internautas quedaron sorprendidos, pues lucía completamente irreconocible. “¡Para el recuerdo! Año 1.989 the 80s rule. Foto de grado frente a la plaza de Bolívar. Con buenos amigos. Buenas épocas y buena cantidad de pelo”, dice la descripción de la foto. donde se observa al chef con toga y birrete junto a unos de sus amigos de estudio.

Algunos de sus seguidores le comentaron que se veía mejor cuando tenía pelo. El post cuenta con más de 14 mil likes. “Con cabello y delgado... Muy bello”, “qué le pasó a los crespos, se te veían muy bien”, “quién se iba a imaginar que tu cabello era rizado”, “la gloriosa juventud con pelo y crespo”, “te lucían los crespos, qué pasó?”.

Sin embargo, la imagen también causó algunos comentarios jocosos. “Justamente me encuentro viendo la primera temporada de MasterChef y no me lo imagino dando veredictos con esa melena”, “pero al menos tenía crespitos”, “a dónde se fue esa cabellera jaja”, “Jajajaja no ha cambiado mucho solo que se le cayeron los todos los crespos jaja”.

