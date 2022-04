Farruko, estos son los pecados de los que se arrepiente

Recientemente, Farruko causó impacto cuando anunció en plena tarima que era cristiano Foto: Agencia EFE

El reguetonero Farruko sorprendió hace algunas semanas en pleno concierto, cuando se negó a cantar uno de sus éxitos, Pepas, a raíz de su conversión al cristianismo. Ahora el cantante, que tuvo un intenso pasado que incluyó doble vida, prisión, millones en fortuna y exceso, solo quiere dar mensajes positivos.

Su nombre de pila es Carlos Efrén Reyes Rosado y prácticamente había renunciado a él para hacerse mundialmente famoso como Farruko, apodo que adoptó porque así le decía su abuela de pequeño. Ahora rescata su nombre real cuando se para en un escenario, pues quiere usar sus conciertos para animar con su música, pero no cantar todas sus canciones. Ha dejado por fuera las que incitan a vicios, excesos o cosifican a la mujer. La razón no es otra que su conversión al cristianismo que ha sido aplaudida por muchos y criticada por otros tantos. Pero ¿cómo era la vida de Carlos antes de esta nueva vida en la que pululan las citas bíblicas, los buenos consejos y los mensajes positivos?

EL ORIGEN HUMILDE DE FARRUKO

Carlos Efrén nació el 2 de mayo de 1991 en Bayamón, Puerto Rico y desde muy niño dejó ver su gusto por la música, aunque solo hasta los 16 empezó a publicar temas en la entonces red My Space. Su talento no pasó desapercibido y pronto firmó su primer contrato. Su álbum debut El Talento del Bloque, salió en el 2010 con Universal Music Latino, y canciones como Nena Fichu fueron hit.

No pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en una estrella del reguetón que empezó a hacer colaboraciones con artistas de la talla de Daddy Yankee, Don Omar, J Balvin y J Álvarez. Curiosamente antes de empezar a ganar millones por su música trabajó ayudándole a su padre en un taller mecánico.

El dinero y la fama asomaron pronto y Farruko empezó a presumir su completa vida. Lugares excéntricos, joyas y hasta colección de carros, que incluye Lamborghini Huracán, un Aventador, un Mercedes-Benz G63 AMG y un Ferrari F355, por mencionar algunos.

Sentimentalmente se vinculó con Kairy López, quien es su esposa y la madre de tres de sus hijos, Kefron, Keylon y Kaylo. La relación, que data de cuando ambos eran adolescentes, ha tenido bastantes tropiezos, siendo la más delicada la relacionada con dos hijos extramaritales que Farruko tuvo y que salieron a la luz en los medios porque la amante del cantante lo ventiló. La amante, llamada Julieselle Machín, reveló que él había tenido una doble vida por varios años. Aunque fue una noticia escandalosa, realmente la popularidad del artista no se quebró.

Dos años atrás en 2018, también había ocupado titulares tras pasar dos días en una cárcel. Fue en abril de ese año que trató de pasar la aduana de San Juan, Puerto Rico, con 50 mil dólares sin declararlos. Luego de dos días detenido pagó una fianza de 100 mil dólares. “No he robado a nadie, simplemente fue un error que cometí”, declaró el artista en su momento.

¿FARRUKO SE RETIRA?

Se especula que el retiro de Farruko, quien posee una fortuna cercana a los 16 millones de dólares, su propia línea de relojes y una colección de autos de lujo, podría estar cerca, aunque hay quienes dicen que solo se trata de un cambio en los mensajes y seguirá haciendo música. Por lo pronto ahora algo como su vida privada que no solía publicar ahora si lo hace, recientemente posó con sus 5 hijos muy orgulloso, pero reveló que son siete. “Gracias Padre por mis 7 hijos si usted tiene la oportunidad de ser Padre o Madre no importa cuáles fueron las circunstancias un hijo es una bendición ámelos y cuídelos los niños son los seres más inocentes y puros que habitan esta tierra por eso el enemigo quiere arrebatarle su inocencia para poder atacarlos no deje que un iPad y las redes críen a sus hijos su presencia y su amor tienen que ver mucho en su formación yo me perdí de muchos momentos con ellos hoy estoy tratando de recuperarlos porque desperté a tiempo gracias a Él”, escribió. ¿Quiénes son los otros dos que menciona? es realmente un enigma.