Faltan pocos minutos para que los colombianos conozcan a los ganadores del Desafío The Box 2022 .

Los finalistas Ceta y Juan Pablo se enfrentarán para definir quién se lleva a casa el título del Superhumano de esta edición y 400 millones de pesos; Valkyria y Alexa se medirán en la final de mujeres.

Muchos televidentes destacan la buena actitud y sencillez de Alexandra Rodríguez , a quien todos llaman Alexa, y siguen respaldándola en esta reñida final.

Alexa, finalista del ‘Desafío’, se pagó sola la universidad y trabajó en política

La caleña, que vive hace nueve años en Medellín, le contó a La red sobre las dificultades económicas que enfrentó desde pequeña y que la obligaron a separarse de su familia.

“Mi papá y mi mamá toda la vida tuvieron restaurantes en Cali, ese era su negocio, iba bien, pero cuando comienzo la universidad mi mamá decide irse para Chile porque mi abuela estaba allá, tenía un negocio y vio mejores oportunidades” narró Alex, quien justo en ese momento había pedido un crédito para su universidad. Su mamá le había prometido pagar una otra parte antes de tomar la decisión de irse de Colombia.

Alexa, estudiante de Comunicación Social, enfrentó, sola, la deuda educativa, mientras su papá y hermano decidieron dejar el país para buscar mejores oportunidades. Las compromisos económicos y la soledad obligaron a la hoy finalista del Desafío The Box 2022 a independizarse. Se sostuvo de trabajo en trabajo, sobreviviendo a diario y viviendo en ocasiones, la angustia de no tener ni seguridad social.

Sin tenerlo como un plan de vida, Alexa Rodríguez terminó trabajando en política, sector que era desconocido para ella. “La vida me cambia cuando consigo un trabajo estable, me empiezo a involucrar campañas políticas, a trabajar con medios de comunicación para campañas políticas, y consigo un trabajo en la administración pública, ese fue mi primer contrato”, cuenta con orgullo la caleña de 27 años, que gracias a su trabajo recibió más dinero, que le permitió tomar un mayor número de materias de su carrera.

Con el paso de los años y más estabilidad económica, Alexa aprendió a equilibrar su vida con sus estudios universitarios, su entrenamiento físico y algunos contratos de modelaje que le ofrecían eventualmente. Y aunque hasta el momento no cuenta con logros deportivos como otros de sus compañeros en el Desafío The Box, espera que este sea el primero de ellos.

Aunque no ve a los suyos desde hace muchos años, ellos siguen siendo su prioridad. Incluso piensa en ellos cuando se imagina ganando el premio del Desafío The Box. “Me gustaría montar un negocio familiar para poder unir a mi familia, mi familia no está unida porque cada uno se la está rebuscando en diferentes partes del mundo. Me encantaría tener un negocio familiar para poder tener ese calor humano, estar unidos en el país que aman que es Colombia” sueña Alexa, quien hoy se enfrentará a Valkyria en la gran final.