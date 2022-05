Fred Savage. El dulce Kevin de la serie Los años maravillosos señalado de acoso

Fred Savage estaba dirigiendo un remake de Los años maravillosos al ser señalado de conducta inapropiada Foto: Astrid Stawiarz

¿Podría el actor Fred Savage, que encarnó a Kevin Arnold en Los años Maravillosos (Wonder Years) desde sus 13 años, haberse convertido en un acosador? Esta es la historia de Fred Savage quien acaba de ser despedido como director de un remake de la serie que lo catapultó a la fama.

En 2020 se anunció que la exitosa serie estadounidense Los años maravillosos tendría una nueva versión, y que Fred Savage, quien le dio vida al pequeño Kevin, sería además de director y productor ejecutivo. De esta manera, Savage encabezó los primeros ocho episodios que se estrenaron y permanecen al aire actualmente. La segunda temporada era un hecho; sin embargo, el proyecto se ha detenido indefinidamente por acusaciones que Fred recibió de conducta inapropiada.

Los productores de la serie revelaron la situación esta semana, y aseguraron que no se toman a la ligera las acusaciones. “Recientemente hemos tenido conocimiento de las acusaciones de conducta inapropiada por parte de Fred Savage, así que según el protocolo iniciamos una investigación. Tras su finalización, se tomó la decisión de rescindir su contrato como productor ejecutivo y director de Aquellos maravillosos años”, reza el boletín emitido.

¿Fred Savage acosador por años?

De inmediato, los medios recordaron que no es la primera vez que el actor está involucrado en este tipo de señalamientos. Incluso por años los rumores sobre la conducta de Fred fueron insistentes. Se ha mencionado que es maltratador con sus subalternos y que el clima laboral con él es difícil.

Cuando Los años maravillosos o Aquellos años maravillosos, como se tradujo en otros países, terminó en 1993, influyó una serie de acusaciones que cayeron sobre el también actor Jason Hervey, quien daba vida al hermano Wayne, el hermano del estelar, y el propio Savage. Los señalamientos indicaban que los dos habrían acosado sexualmente a la diseñadora de vestuario. El asunto no pasó a mayores pues algunos defendieron a los actores que para esa época era adolescentes y calificaron la denuncia como absurda.

Los Años Maravillosos [Intro]

No obstante, a lo largo de los años se ha señalado a Savage de conductas inadecuadas. El actor con el tiempo también se formó como director y ha estado en exitosas series como Colgados en Filadelfia, Modern Family, Drake & Josh, Hannah Montana, o Black-ish. Curiosamente hace algunos años fue artista invitado en la legendaria serie La ley y el orden, Unidad de Víctimas especiales, donde encarnó a un depredador sexual que posaba de inocente, pero tenía varias víctimas en su haber.

En 2015 protagonizó un incidente similar en The Grinder, la serie de Rob Lowe. Y aunque hubo investigación esta no llegó a ninguna conclusión concluyente. EN una entrevista hace varios años Savage negó maltratar a nadie en el set y ser siempre muy respetuoso.

Fred Savage, fuera de la serie

Pero ahora en el entretenimiento el asunto de abuso o acoso laboral parece tomarse en serio. Curiosamente la serie que años atrás lanzó a la fama a Fred es la que hoy lo está dejando por fuera del negocio: Los años maravillosos. Aunque la productora no se ha referido a cuál fue específicamente la conducta inapropiada del director, lo cierto es que esta vez no esperaron para despedirlo y tal vez la serie quede en la gaveta.

Hace unas décadas los señalamientos de este tipo no eran escuchados, ahora y tras el movimiento Me too nada se ignora, así se trate del dulce y tierno niño que en los 90 se robó el corazón de los televidentes y de la crítica, pues fue nominado al Emmy y al Globo, pues nadie sabe si en realidad Savage, a sus 45 años, siendo un hombre casado y padre de tres hijos, se haya convertido en un acosador y abusador.