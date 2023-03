“Fue la mejor equivocación de mi vida”: Guy Ecker habló de su historia en ‘Café’

En 1994, el actor Guy Ecker saltó a la fama en Colombia y Latinoamérica con su protágonico de Sebastián Vallejo en Café con aroma de mujer. Hasta ese momento, eran pocos los televidentes que lo conocían o recordaban su cara, y aunque no hizo mucho más recorrido en nuestro país, la novela de Fernando Gaitán le bastó para abrirse paso en Venezuela, México y Estados Unidos.

Hace unos días, el nombre del actor de 64 años, nacido en São Paulo, Brasil, volvió a sonar por abrir su corazón, como pocas veces lo ha hecho. En un episodio de la docuserie Mi vida, Guy Frederick Ecker recordó sus inicios en la actuación en Colombia y habló sobre la telenovela que le cambió la vida.

Así recuerda Guy Ecker a ‘Café con aroma de mujer’

Antes de dar su primer paso en la actuación, el brasileño estudió Administración de empresas por el miedo de decirle a su padre que quería dedicarse al arte. Sin embargo, desde muy joven, no quiso ejecutar su carrera y trabajó un tiempo como mesero. Luego, llegó a Colombia y, a pesar de que nadie lo conocía, interpretó uno de los personajes más memorables de la televisión.

“Fue la mejor equivocación, si se puede llamar así, de mi vida porque esa novela fue yo creo que la más impactante, la más importante de mi carrera. Café con aroma de mujer fue el proyecto que me cambió la vida porque yo llegué a Colombia como un desconocido, mi español en esta época no estaba muy bien, estaba yo hablando mucho portugués porque estábamos haciendo las traducciones. La verdad no sabíamos qué esperar. Y la novela de Fernando Gaitán la empezamos a grabar y a los dos meses pararon la grabación, no les gustó, sacaron a varios actores, rehicieron los sets y empezamos todo de nuevo. Era algo raro porque el personaje de Margarita era muy fuerte, algo que yo no había visto antes en novela, y nos preocupaba un poco porque ese personaje en el primer capítulo se ponía a pelear con un tipo… Pero desde el primer momento que salió al aire la novela fue un exitazo”, reveló.

¿Quién es la esposa de Guy Ecker?

En el mismo capítulo, el actor habló sobre su esposa, Estela Sainz, sus hijos y el trabajo más grande e importante que ha tenido: su familia. “Mi esposa trabaja conmigo en todos los sentidos, es mi agente, es mi mánager, me cuida personalmente la apariencia, es mi acting coach, cuando tengo castings con ella es la que trabajo, entonces está involucrada en todos los aspectos de mi carrera y eso especialmente en este medio funciona porque me imagino que hay parejas donde su pareja no está en el medio y eso debe ser supremamente difícil. Ahora que ya están más grandecitos mis hijos es la etapa donde uno se pone a mirar hacia atrás a ver lo que hice bien, qué no hice, qué me faltó, por qué son así y no asá, qué pude haber hecho de otra manera. Es un periodo de reflexión y de juzgarte a ti mismo, pero no solo tú, tus hijos [también] porque en esta edad constantemente te están cuestionando, te están retando, están abriendo alas, queriendo hacer lo suyo, viendo hasta dónde pueden… Es un reto, pero es algo maravilloso. De eso se trata la vida. Yo creo que nada tendría, en mi vida por lo menos, significado si no tuviera esa parte de mi vida. La carrera es importante, me encanta lo que hago, me encantan mis amigos y todo, pero mi familia es todo. Ese trabajo es el más importante de todos”, expresó.