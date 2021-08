“Fui víctima de abuso sexual” duro relato de Carmenza Cossio de La Reina del Flow

Hasta ahora Carmenza Cossio, la actriz que hemos visto en Lala´s Spa, Loquito por ti y La Reina del Flow, se había referido a su origen humilde. A una familia que tuvo que desplazarse desde el barrio Manrique, en Medellín, al sur de Bogotá donde las oportunidades fueron pocas, en una parentela encabezada por un padre en situación de discapacidad, a causa de la pierna que perdió en el servicio militar, y una madre afectada por un derrame cerebral. Pese a ello, Carmenza logró estudiar y salió al mundo a ganarse la vida siendo muy joven. Tenía 17 años y había terminado su bachillerato cuando apareció la primera oportunidad laboral importante en el aeropuerto. Una historia que ha contado algunas veces. Sin embargo, nunca se había referido al suceso que la marcó para siempre y que incluso sus padres ya fallecidos, siempre ignoraron: el abuso del que fue víctima y que mencionó en la obra La Cossio desnuda que significó una especie de catarsis para ella y que espera volver a presentar una vez termine grabaciones de la serie que mostrará la vida de la cantante Arelys Henao, que actualmente graba entre Medellín y Bogotá.

VÍCTIMA EN SILENCIO

Fue justamente cuando se presentó a una entrevista en el aeropuerto que le ofrecieron trabajar como azafata. “Ahí arranco esa experiencia de casi dos años que fue durísima porque era una niña en una vida adulta, tenía 18 recién cumplidos. Fue en Avianca y eran horarios exigentes, y de primípara me ponían itinerarios difíciles. Por ejemplo, yo no conocía el mar y a las 4 semanas me enviaron a un vuelo a Europa y fui objeto de todo tipo de bromas por parte de la tripulación cuando supieron que nunca había ido al mar”. Pero todo ello fue realmente un juego de niños comparado con el abuso que sufrió después. “Tuve un acoso y fui víctima de un abuso. Realmente caí en una trampa por parte de una persona mayor, de un superior. Luego, yo sola me hice terapia, no le conté nunca a nadie. Yo entendí todo, lo leí perfecto, no tuve dudas de que fue abuso, además porque tuvo violencia. Decidí quedarme callada, no quería escándalos, me sentía sola para afrontar uno y tampoco quería hacer sufrir a mi mamá. Me desmotivé por completo, le cogí miedo a esa persona y a ir a trabajar y pasé la carta de renuncia. Y como tenía derecho a unas vacaciones pendientes y a tiquetes, hui. Me fui a Nueva York donde una prima. Mi papá no entendió el motivo de mi conducta”.

Desafortunadamente el acoso se ha repetido para Carmenza Cossio, aunque con la experiencia anterior nunca permitió que se convirtiera en algo más. Ya adulta, en su rol de empresaria cuando tuvo su propia marroquinera en Envigado, tuvo que lidiar con lo mismo. “Yo fui una mujer muy atractiva y hay hombres muy básicos que no entienden que uno está trabajando o haciendo un negocio y no quiere nada distinto a eso. Era empresaria, negociaba la cartera, estaba casada y tuve varios incidentes en el comercio que tuve que frenar”.

Una vez en Bogotá, con su hija Mónica Lopera ya actriz, el acoso se repitió, esta vez con un empresario. “Yo estaba por los 40 años y conocí a un señor que estaba interesado en traer espectáculos al país y pensé que podría ser esa persona que le manejara esos asuntos. Llegué inocente y al preguntarlo en el lobby del hotel, me mandó a subir a su habitación, yo no le vi nada de malo porque íbamos a hablar de trabajo. En la habitación se armó una batalla campal. Me armé de valor lo empujé, le pegué, le grité y le exigí que abriera la puerta. Él quería de todo menos hablar de negocios”.

Curiosamente en la actuación, un medio en el que para algunos es usual este tipo de conductas, la actriz no ha experimentado el fenómeno. “Nunca un director me ha mirado con deseo, tampoco he sentido acoso sexual. Siento que es un medio donde a mi hija y a mí nos quieren y nos respetan”.

CONSEJO PARA LA HIJA

La actriz de La reina del flow, que le contó el incidente a su hija Mónica Lopera cuando esta tenía 13 años, también considera que es complejo saber cuándo se está frente a un acosador o abusador, pero sí cree que hay que tener en cuenta algunas recomendaciones. “Le conté que había sufrido un abuso y que no quería ella diera papaya. Lo único en lo que sentí que fallé fue en haber confiado, caí porque nunca pensé que eso podía suceder. Con el tiempo he creído que pude ser más precavida. Por eso a todas las mujeres y por supuesto a mi hija les doy consejos como: ´No vayas a un lugar donde solo conoces una persona y no sabes quiénes van, ahí hay un riesgo. Y si sientes inseguridad es mejor no ir. Si vas a ir a una rumba y de regreso tienes que caminar tres o cuatro cuadras en la oscuridad es mejor no ir. Siempre mide el riesgo. Si te asusta, porque es oscuro, porque hay desconocidos, evítalo. No hay nada más para decirle a una mujer”.

