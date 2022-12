Georgina, esposa de Cristiano, habló por primera vez de la muerte de su hijo

En octubre del 2021, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron felices que se convertirían en padres nuevamente, la sorpresa fue que no solo era un bebé, sino dos. La pareja estaba feliz esperando a sus mellizos.

Cristiano y Georgina junto a sus hijos, Cristiano junior, Eva, Mateo, Alana Martina y la pequeña Esmeralda. Foto: Instagr

El parto ocurrió el 18 de abril del 2022. El futbolista y la modelo no veían la hora de conocer a sus dos hijos, para quienes tenían todo listo en casa. La felicidad por el nacimiento de los bebés, se convirtió en tristeza, pues, durante el parto, falleció el niño, a quien llamarían Ángel.

La pareja publicó un comunicado en sus redes sociales confirmando la lamentable noticia que los devastó completamente. “Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que puede sentir cualquier padre. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza”. Ahora, 8 meses después, la modelo habló con la revista Elle, y reveló algunos detalles de ese difícil episodio de sus vidas.

¿Qué dijo Georgina Rodríguez sobre la muerte de su hijo?

En el mencionado medio de comunicación, Georgina dijo: “este año ha sido el más difícil de mi vida. El momento más feliz se convirtió en el más triste y nos acompañará de por vida”.

Siete meses después, Bella Esmeralda, su otra bebé, tuvo que ser internada en un hospital de Madrid por un cuadro de bronquitis. Afortunadamente, la pequeña pudo recuperarse satisfactoriamente y asistió, en compañía de su mamá y demás hermanos, al Mundial de Qatar 2022, para apoyar a Cristiano Ronaldo.

¿Cómo se enamoraron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

En la misma entrevista con Elle, Georgina también habló sobre cómo inició su historia de amor con Cristiano Ronaldo. “Cristiano y yo nos enamoramos a primera vista, cuando le vi por primera vez sentí que el tiempo se paró. Nunca había visto un hombre tan apuesto, tan atento… Es el hombre más guapo que mis ojos han visto. Y sí, soy la novia del mejor futbolista del mundo, pero no hace falta que la gente lo utilice de manera despectiva. Claramente mi relación con él ha permitido que cumpla muchos de mis sueños, pero siempre, tanto antes como después de conocerle, he puesto la misma pasión en todo lo que he hecho… Siendo limpiadora, dependienta o modelo”, aseguró.

¿Georgina tiene una mala relación con una de sus hermanas?

Desde hace varias semanas, surgieron unos rumores que apuntaban a que la modelo tiene una mala relación con una de sus hermanas. Sobre eso, afirmó: “mi vida es mucho más simple que todo esto: no me gustan los conflictos, nunca me peleo con nadie... Pero lo peor es que toda esa información es mentira. Yo, lo único que quiero es estar con mis hijos y disfrutarlos al máximo”.