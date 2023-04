Hijo de Camilo Sesto está en riesgo, asegura su madre: “Su vida está en peligro”

Desde que Camilo Sesto murió, su hijo y heredero universal Camilo Blanes, se ha convertido en noticia y no precisamente por su carrera musical, que lastimosamente no ha brillado como la de su padre. EL hijo de la reconocida estrella de la canción, que falleció hace casi 4 años, ha tenido quebrantos de salud relacionados con su adicción a las drogas y con lo que le ha significado la pérdida de su padre.

Camilo Blanes está recluido en una clínica desde noviembre del 2021 Foto: Instagram

En noviembre del 2021 el joven, de 39 años, fue llevado a un hospital español y se dijo que estuvo al borde de la muerte. El hijo del artista fue encontrado inconsciente en una carretera de Madrid luego de que saliera a montar bicicleta en condiciones no aptas. Permaneció en la unidad de cuidados intensivos donde le habrían practicado una traqueotomía además de presentar daños en hígado y pulmón.

Recaída tras recaída del hijo de Camilo Sesto

Luego de ser dado de alta, los medios registraron unos meses después, un quebranto más por recaer en su consumo de sustancias. Incluso en alguna oportunidad se negaba a ser atendido por profesionales.

Ahora, que se pensaba estaba retomando el equilibrio en su vida, él mismo compartió unas imágenes en sus redes sociales que encendieron las alarmas entre sus seguidores, que se preguntan si en efecto el hijo del intérprete de Amor de mujer y Corazón encadenado habría vuelto a consumir drogas. En las instantáneas se ve visiblemente delgado y con aspecto pálido y descuidado. Las imágenes aquí captadas fueron borradas unas horas después.

Ahora ha sido su madre, Lourdes Ornelas, quien ha hablado y ha mostrado su preocupación por la salud de su hijo. “No está bien, es obvio, pero nunca había llegado a este grado de autodestrucción. Esto, en México, nunca hubiera sucedido porque las leyes son de otra manera”, comentó Lourdes al programa español Fiesta, del canal Telecinco. “Pero me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante”, recalcó.

Al parecer la madre se encuentra imposibilitada legalmente para ayudar a su hijo ya que no hay acciones legales en España que a una madre le permitan intervenir, dado que Camilo es mayor de edad.

La madre de Camilo Blanes no lo puede ayudar

“No puedo decir nada. Él nunca haría algo así estando bien. Él cuando está bien es una persona coherente. No hay nadie de confianza. Salvo yo y su novia María. No puedo hacer nada porque es un adulto. La ley no me acompaña si no le inhabilitan”, indicó. “Con mi hijo antes se podía hablar, pero la persona a la que yo veo no la reconozco. No creo que él sea consciente de todo. No está bien en estas condiciones, está en su peor momento. Nunca lo había visto en este estado”. Curiosamente hace un mes cuando comenzaron las grabaciones de la biopic de Camilo Sesto, le preguntaron a Lourdes por su hijo y aseguró que estaba muy bien.

Recordemos que Blanes se convirtió en poseedor de una impresionante fortuna de más de ocho millones de euros, cuando su padre Camilo Sesto, murió en el 2019. Sesto fue uno de los cantantes en español más exitosos, lanzó cerca de 40 álbumes y vendió más de 100 millones de copias a lo largo de su carrera.

