La estrategia del Tino Asprilla para enamorar a Paola Turbay, de Ana de nadie

La protagonista de Ana de nadie, Paola Turbay y quien fuera la reina de los colombianos en 1991 y virreina universal de la belleza en el 1992 ha sido una de las mujeres más admiradas del entretenimiento del país. Ya sea en su faceta como modelo, como presentadora, actriz o empresaria Turbay se ha convertido en el sueño de muchos colombianos. Ahora que estelariza la novela Ana de Nadie, la bogotana vuelve a llevarse los aplausos y la admiración de sus seguidores.

Paola Turbay, quien interpreta a Ana Ocampo en ‘Ana de Nadie’, contó que el Tino Asprilla quiso conquistarla. Foto: Cortesía RCN Televisión - Cortesía RCN Televisión

Paola también ha sido foco de entrevistas donde se refiere a su rol de Ana de Valenzuela, a su vida familiar e incluso a su pasado como reina. Justamente sobre ese pasado en el que se convirtió en la mujer más bella del país, la misma Paola reveló que el famoso Faustino Asprilla, entonces jugador estrella de la Selección colombiana, se convirtió en uno de sus admiradores. Según lo narrado el Tino quiso conquistar a la también actriz de Noticias calientes, Cane y Las noches de Luciana.

También te puede interesar: Los secretos y tips de Paola Turbay, de Ana de nadie, para lucir regia a sus 52 años

¿Cómo conoció Paola Turbay al Tino Asprilla?

Fue con entretenimiento RCN que la actriz se sinceró y mencionó detalles de cuando coincidió en un evento con el deportista que jugó con el Parma y el Newcastle, en un evento que realizó en Buga, Valle . No sabe cómo él logró conseguir su número de teléfono fijo, pero el deportista empezó a marcar a la casa de la reina.

“Cuando yo era reina fui a Buga y lo conocí en Buga, no sé por qué, empezó a llamarme y en ese entonces no había celulares, entonces la gente llamaba a la casa de uno, y como yo me la pasaba de gira, entonces, él hablaba con el que le contestara, entonces a veces contestaban mis hermanitos o a veces contestaba mi papá”, recordó Paola que además contó que sus hermanitos eran felices luego contándole a sus amigos que hablaban con el entonces astro del fútbol.

Más historias de estrellas y celebridades Topacio, así luce su protagonista hoy a sus 60 años Grecia Colmenares, Topacio en la novela venezolana del mismo nombre cumplió 60 años y no te imaginas cómo luce. ¿Qué ha sido de la vida de la actriz? Lee qué ha sido de la vdia de Grecia Colmenares, estelar de Topacio ¿Recuerdas a Topacio? Así luce la actriz Grecia colmenares a sus 60 años La enfermedad de Catherine Zeta Jones Catherine Zeta Jones, Morticia en Merlina o Wednesday, y esposa de Michael Douglas lleva años batallando con una dura enfermedad. Aquí toda la historia Entérate cuál es el mal con el que lucha Catherine Zeta Jones El terrible mal que enfrenta Catherine Zeta Jones, Morticia en Merlina, de Netflix

Según reveló la protagonista de Ana de Nadie, el futbolista marcó un día que estaba ella en casa y tras conversar un rato, él le propuso a Paola que fuera su novia, sin embargo, la virreina universal de la belleza rechazó la propuesta, diciéndole que en ese momento ella ya tenía novio.

“Un día me cogió a mi en la casa, y yo ‘qué hubo Tino ¿qué más?’ y él ‘no, aquí en Londres me siento muy solo no sé qué’, quería conversar, pero después me propuso que nos ennoviáramos y yo dije no Tino, es que yo ya tengo novio”, dijo la exreina que también le indicó que él era un hombre casado y con hijos, por lo tanto impedido.

La actriz también contó que el Tino le envío un computador portátil al hotel de regalo y ella no lo reclamó, pues le dijo que ese era un obsequio comprometedor.

Curiosamente hoy son amigos y los dos se han reído con la anécdota del pasado.También dijo que cuando se lo encuentra él jocosamente le pregunta si ella ya terminó con su esposo.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento