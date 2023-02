Hoy Cristiano Ronaldo cumple 38 años. Esta es la historia del prodigio del fútbol

Cristiano Ronaldo cumple 38 años y permanece como uno de los grandes prodigios activos en el fútbol mundial. El jugador, que nació en un barrio obrero portugués, hoy aparece dentro de los deportistas más ricos del mundo, está felizmente casado y tiene una vida plena junto a sus hijos. También es un exitoso empresario que ha hecho de su marca personal una gran compañía.

Cristiano Ronaldo es ahora parte de la Liga Saudí Foto: EFE - STR

Desde que se convirtió en jugador en las ligas de menores nadie ha dudado de su talento, como tampoco de su disciplina. Pareciera que la suerte siempre lo ha acompañado, pero es necesario decir que él también tiene una historia de vida de superación que vale la pena recordar, sobre todo ahora que juega en la Liga Saudí, poco reconocida, pero que, al parecer, lo ha convertido en el jugador mejor pago del mundo.

Cristiano Ronaldo ha cosechado tantos logros dentro de la cancha como fuera de ella, que resulta demasiado extenso enumerarlos uno por uno. El hombre más seguido del mundo en las redes sociales, tan solo en Instagram cuenta con 543 millones de interesados, es en palabras llanas: un triunfador. Pero, como es apenas natural, el triunfo también se viste de lágrimas, pérdidas e incluso dolor y por supuesto, ni Cristiano, ni su novia Georgina Rodríguez, quien se ha vuelto tan famosa y asediada como él, han estado exentos de situaciones adversas.

Cristiano Ronaldo y su origen humilde

Cristiano Ronaldo nació el 5 de febrero de 1985 en Santo António, un barrio de Funchal, ubicado en la Isla de Madeira, en Portugal. Fue el hijo pequeño de María Dolores Dos Santos y José Dinis Aveiro, un jardinero humilde que se dedicaba a lo que le resultara que le significara llevar sustento a casa. En casa eran Cristiano, Hugo, su hermano mayor; y sus hermanas Elma y Liliana. El astro del fútbol ha dicho en entrevistas que desde niño fue formado en el catolicismo y que su situación era muy precaria, de hecho, debía compartir la misma habitación con sus hermanos, pero aun así tuvo una infancia feliz donde pasaba las horas detrás del balón de fútbol. Académicamente no era alumno más brillante, como tampoco lo era disciplinariamente. En otra oportunidad reveló que fue expulsado de la escuela luego de tirarle una silla a uno de los docentes. Esa “echada” marcaría el comienzo de su pasión por el balón, ya que al fútbol comenzó a dedicar la mayor parte de su tiempo. A los 8 años ya jugaba en el equipo de La Andorinha. A los 10 ingresó al Clube Deportivo Nacional.

Estando en esas fue descubierto por un cazatalentos del Sporting de Lisboa. A los 14 su madre aceptó que solo le dedicara al balompié. A los 16 ya fue parte de la Liga del Sporting de Lisboa, luego de presentar pruebas que dejaron impresionados a quienes lo vieron y se trasladó a vivir a la capital portuguesa.

Pero la destreza del juego de Cristiano era tan grande como la estrechez económica en su casa. Se dice que él se prometió a sí mismo sacar adelante a sus padres, que se esforzaban mucho por llevar lo necesario al hogar, peor no siempre lo lograban.

A los 16 años a Cristiano le descubrieron un defecto en el corazón y el médico especialista recomendó una operación. Fue un momento difícil ya que esto podría tener consecuencia, la peor de todas era alejar al joven de las cachas y que sus sueños se vieran frustrados.

Cristiano fue operado del corazón

“Di mi autorización para que sometieran a mi hijo a una intervención quirúrgica con láser. Estábamos todos muy preocupados por su salud y por la posibilidad de que tuviese que dejar el fútbol, que tanto ama”, señaló Dolores Aveiro, la madre del jugador al diario inglés The Sun, sobre este capítulo de la vida familiar.

Para fortuna del fútbol Cristiano se recuperó satisfactoriamente luego de ser operado con láser y hasta el momento no ha presentado ninguna consecuencia negativa de ese procedimiento.

De regreso a las canchas en el Sporting de Lisboa sabían que tenían a un jugador excepcional dentro de su nómina y se encargaron de tratarlo siempre como una estrella. En octubre de 2001, a los 17 años, debutó en un partido completo de la Superliga portuguesa, dejando a asistentes y críticos deportivos sin palabras con su destreza.

Su llegada a la Selección de Portugal se daría en el 2003. Con 18 años comenzaba a llamar la atención y a llenar sus bolsillos.

El dolor de Cristiano por su padre

La historia deportiva de Cristiano, que aconteció después es bien conocida por sus seguidores, pero no el drama que vivó por su padre. José Dinis Aveiro falleció a sus 51 años en el 2005 cuando Cristiano jugaba en el Manchester United, sin embargo el futbolista lamenta que no pudo verlo convertido en el astro que soñó. La partida del padre del jugador no se dio en las mejores circunstancias y tampoco tuvo una vida fácil.

La precaria situación económica hizo que José se refugiara en el alcohol, al tiempo que su hijo comenzaba a destacarse aún más en la cancha, y fue así como el exceso lo llevó a sufrir del hígado. Cristiano tenía 20 años cuando su padre falleció a causa de una insuficiencia hepática. La noticia de la muerte del progenitor la supo primero el entrenador Luiz Felipe Scolari, que hizo debutar al delantero con la Selección de Portugal, antes que al propio futbolista.

Por el trauma que le dejó la temprana partida de su padre es que Cristiano pone en primer plano a su familia y naturalmente a sus 5 hijos. El deportista prefiere compartir tiempo con ellos antes de disfrutar de planes de soltero.