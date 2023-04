Humorista de ‘Sábados Felices’ contó cómo se enteró que solo tenía un riñón

Sábados Felices, el programa de Caracol Televisión, es uno de los más icónicos de la televisión colombiana y durante cinco décadas, múltiples humoristas se han encargado de hacer reír a millones de televidentes.

Con el paso de los años, cada uno de los integrantes que ha pasado por el set del programa de humor, ha quedado en el corazón de los colombianos. Uno de ellos es Jorge William Muñoz Cortes, conocido artísticamente como el ventrílocuo ‘Tato’, el particular mono vestido de pantalón y camisa, que divierte con sus jocosos comentarios.

‘Tato’, de ‘Sábados Felices’, solo tiene un riñón

Recientemente, el humorista fue invitado a Día a Día, el matutino de Caracol Televisión, donde reveló algunos detalles de su vida profesional y personal. Entre ellos, sorprendió al contar que nació con un solo riñón y que, solo hasta los 40 años, se enteró.

La presentadora Catalina Gómez fue quien dio el preámbulo para que el humorista contara lo que le sucedió. “Una historia de vida que muy pocos conocen y es muy importante saberla. Hace algunos años, de la nada, te diste cuenta de que tenías solo un riñón y que así habías llegado al mundo”, le dijo la antioqueña.

“Tengo un solo riñón de nacimiento. No sabía y me enteré por un síncope que me dio hace unos años. Me desmayé, me llevaron a una clínica y me empezaron a hacer varios exámenes”, comenzó diciendo el humorista.

Enseguida, explicó la particular manera con la que el médico le dijo que sus órganos estaban incompletos. “Entre esas ecografías de arterias y de vías urinarias fue que me enteré. Cuando estábamos en la ecografía de vías urinarias, la persona me decía que me diera la vuelta y que me diera la vuelta. Después me llamó y me dijo: ‘Señor a usted le falta un riñón’”.

Afortunadamente, la ausencia del riñón no le ha afectado; sin embargo, cuando se enteró, sí sintió temor sobre lo que podía pasar. El equipo médico le recomendó tener algunos hábitos saludables para continuar con su vida normal. “‘Siga su vida y lo importante es cuidarse mucho. Igual, el tamaño de ese riñón es más grande y hace el trabajo de los dos. La alimentación tiene que cambiar’. Tomé consciencia de que hay que cuidarlo, es uno solo y no hay reemplazo”, contó el artista.

Accidente de ‘Tato’, humorista de ‘Sábados Felices’

En el 2021, cerca al municipio de Puerto Lleras, Meta, el humorista de Sábados Felices sufrió un aparatoso accidente de tránsito junto a su madre, luego que una de las llantas de la camioneta en la que se transportaban, se estallara, generando el siniestro. “Veníamos con mi madre de Villavicencio hacia la casa, y a las 3:30 de la tarde más o menos, antes de llegar a Puerto Lleras, se estalló la llanta derecha de la camioneta. Perdí el control y di como unas cuatro vueltas. Nos recibió una palmera y nos trancó gracias a Dios, todo fue en cuestión de segundos”, contó.

Afortunadamente, no sufrieron heridas de gravedad. “Fue un verdadero milagro. Es como si hubiéramos estado en una burbuja, porque la camioneta quedó totalmente destrozada y nosotros, bendito Dios, no teníamos ni un solo rasguño”.