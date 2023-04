La humorista de ‘Sábados Felices’ de Caracol TV, que casi muere tras su separación

Patricia Silva es considerada una de las mejores humoristas del país. Los múltiples personajes que ha realizado en Sábados Felices, de Caracol Televisión, le han permitido gozar de un gran reconocimiento no solo en Colombia, sino en varios países del mundo.

Patricia Silva, humorista de ‘Sábados Felices’. Foto: Instagram - Instagram

¿Qué pasó con Patricia Silva?

Aunque durante muchos años ha sacado sonrisas a miles de personas, su vida no ha sido color de rosa. Ha tenido que enfrentar diferentes momentos oscuros que han probado su fortaleza. En una entrevista con este medio de comunicación, la también actriz reveló que la separación de su primer esposo por poco acaba con su vida. “Estaba en una época formidable con mi trabajo, llena de contratos, con mi billetera bien gordita, mi carro último modelo y muy bendecida en la parte laboral y económica. Me separé y a pesar de que yo trabajaba y estaba en una de las mejores épocas de mi vida, me sentía triste, sola”, dijo.

Fue tanta su tristeza que terminó en una profunda depresión. No le veía sentido a la vida, así que, la solución, en ese momento para ella, era quitarse la vida. “Un día estrenando apartamento, me asomé por ese piso 11 y dije: ‘la solución a esa tristeza es quitarme la vida’. Lo llegué a pensar… Sentía que había algo que faltaba en mi vida… Era una tristeza infinita, una melancolía”, aseguró.

Afortunadamente, la humorista de Sábados Felices se refugió en Dios y con el paso del tiempo fue superando ese difícil momento. Más adelante, terminó conociendo a otra persona que la hizo volver a creer en el amor.

Cuando apenas se estaban conociendo, ese hombre, quien ahora es su esposo, le propuso que hicieran una vida juntos. “En esa segunda cita me dijo que me casara con él, que yo era la mujer que él estaba buscando. Él tenía que irse a un viaje y se demoraba quince días y me dijo que al regresar esperaba mi respuesta y cuando volvió nos fuimos a vivir juntos”, dijo. Desde entonces, han pasado 18 años y cada día lucen más enamorados, así lo demuestran en sus redes sociales.

Edad de Patricia Silva

Actualmente, la actriz tiene 63 años y sigue siendo considerada una de las humoristas más queridas y talentosas del país. Tiene 54 mil seguidores en su cuenta de Instagram donde, constantemente, publica contenido sobre su vida profesional y uno que otro de su vida privada.