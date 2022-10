Iván Lalinde se conmueve con historia de un participante de La Voz Senior

Gracias a su profesionalismo y forma de ser, Iván Lalinde ha logrado ganarse el corazón de los televidentes colombianos. El paisa, de 44 años, es espontáneo a la hora de demostrar el gran cariño y respeto que siente por quienes han seguido su carrera, pues su apoyo ha sido fundamental para lograr éxito.

Iván Lalinde, nacido en Medellín hace 44 años, ha desarrollado su carrera como presentador en programas como Jack el Despertador, El precio es correcto, El desayuno y Día a Día.

Este año, el antioqueño ha compartido con Laura Acuña en la presentación de la sexta temporada de La Voz Kids y la tercera de La Voz Senior. En cada una de ellas, Lalinde tiene la oportunidad de conocer muchas historias de los participantes, y ahora, al compartir con los artistas mayores de 60 años, que llegan al concurso para cumplir sus sueños, ha mostrado su gran sensibilidad.

Puedes leer: Video: Iván Lalinde comparte conmovedora charla con su mamá que sufre de Alzheimer

A sus 71 años, Roque Ortiz Pineda llegó hasta el diamante de La Voz Senior para demostrarle a Kany García, Nacho y Andrés Cepeda que, gracias a su talento, era merecedor de un espacio en uno de los tres equipos. Antes de hacer su presentación, Roque, en medio de una entrevista con Iván Lalinde, compartió parte de su historia de vida.

“Cuando tenía 9 años me fui de la casa, me crie en la calle, allí aprendí muchas cosas, algunas buenas y otras no tanto (…) Luego de 22 años decidí regresar a mi hogar; recuerdo que mi madre abrió la puerta y llamo a mi papá, pues primero no me reconocían y segundo pensaban que yo era una persona mala. Cuando les comenté mi identidad, mi papá me abrazó de inmediato, jamás olvidaré ese momento, porque nunca había recibido un abrazo”, relató Roque en medio de su entrevista.

Luego de escuchar el relato del participante, Iván Lalinde no pudo ocultar los sentimientos que lo invadieron y derramó algunas lágrimas, pues la historia de Roque evidentemente tocó su corazón. Cabe mencionar que, Lalinde perdió a su padre en agosto del 2020 a causa del Covid 19.