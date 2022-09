Video: Iván Lalinde comparte conmovedora charla con su mamá que sufre de Alzheimer

Además de ser uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana, Iván Lalinde se ha ganado el corazón de millones de seguidores por la especial relación que tiene con su madre, la señora Teresa Gallego de Lalinde, quien tiene 92 años.

Te sugerimos leer: ‘La Voz Senior’: Damaris Navarro quedó viuda con 6 hijos. Así los sacó adelante

A través de su cuenta de Instagram, donde suma 705 mil seguidores, el presentador antioqueño ha compartido algunos de los momentos más especiales junto a su familia, especialmente, con su mamá, quien, desde hace un tiempo, padece de Alzheimer.

Vea también: Iván Lalinde, presentador de ‘La Voz Kids’, reveló por qué no se tintura las canas

Una de las cosas que más disfruta hacer el presentador es abrazar, besar y consentir a su mamá. Cada vez que tiene la oportunidad va a visitarla y no desaprovecha ningún momento para disfrutar de su presencia.

Mamá de Iván Lalinde y su enternecedora conversación

Hace unas horas, el conductor de La Voz Senior realizó una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, mostrando una conversación con ‘doña Tere’, como él mismo le dice. “Segundos que son todo un TESORO.No sabes lo que yo disfruto viendo estos cortos que hago con ella. Verlos una y otra vez. Me río; lloro, pero de emoción, no de tristeza; me rio otra vez y así... La vida es eso: INSTANTES, momentos fugaces que siempre dejan huella. Todo pasa, pero todo queda. ¿Sí o no? ¿Qué momentos te llenan? ¿Los tienes escritos? ¿Grabados? ¡Guárdalos! Son un tesoro”, se lee en la descripción del post.

Allí, agregó un video donde aparece hablando con ella. En medio de la charla le pregunta: “Mami, ¿por qué vive tan cansadita ya?”, a lo que ella le contesta: “tan cansada... Porque he trabajado mucho... Uno tiene que hacer muchas cosas todos los días”. Mientras hablaban, el presentador aprovechaba para abrazarla y mirarla con mucho amor y ternura.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

El clip cuenta con más de 15 mil likes y tiene muchos comentarios por parte de los internautas, quienes no dudaron en elogiar el gran amor que el paisa siente por su mamá. “Qué belleza”, “son demasiadas cosas buenas en un solo ser humano”, “es una dulzura de ser”, “sos muy hermoso, buen hijo, sos muy lindo, te adoro”, “momentos hermosos llenos de amor”, “definitivamente esos son nuestros mejores momentos los que compartimos con nuestros padres”, “demasiado bellos, esa mamá es muy linda”.

Te puede interesar: VIDEO: Diva Jessurum reveló que tuvo cáncer de seno: “estaba muy avanzado”

¿De qué murió el papá de Iván Lalinde?

El 19 de agosto del 2020, falleció don Humberto, el papá de Iván Lalinde, luego de luchar por varios días en una clínica en Medellín, a causa del covid-19. Al igual que con su madre, el presentador acostumbraba a publicar fotos y videos con su progenitor. En cada imagen mostraba todo el amor sentía por él.