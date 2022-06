Juan Pablo Obregón habló de la llegada de su sexto hijo y los tres que perdió

Juan Pablo Obregón es un reconocido actor colombiano, recordado, entre otros personajes, por su papel en Padres e hijos y Chica vampiro. Desde hace varios años ha estado un poco ausente de la televisión, aunque no se ha retirado, pues está enfocado 100% en su familia y en su faceta como padre.

El actor recordado por su participación en Padres e hijos, relató en diálogo con Vea, detalles de la llegada del nuevo integrante de su familia. Su noveno hijo, contando los que perdió. Foto: Instagram

Junto con su esposa, Ana María Malagón, tienen cinco hijos: Juan Ángel, Juan Sebastián, Juan Francisco, María de los Ángeles, Juan Martín y el que viene en camino, noticia que los sorprendió no sólo a ellos, sino a todos sus seguidores. El actor se convertirá en padre por sexta vez. En entrevista con Vea, habló de lo que significa para él ser papá nuevamente.

“Estamos embarazados. Este sería nuestro sexto hijo o hija, queremos que sea una niña. Esta familia está conformada por cuatro hombres y una niña. Mucha gente dirá ‘¿seis hijos? claro, es que es millonario, esos actores ganan mucha plata’ . Para mí, la familia es lo más importante, aunque no lo busqué, porque yo decía que quería máximo dos, pero se fue dando, y hoy en día, no niego que es difícil por muchas razones, pero es más importante lo hermoso que nos regala cada hijo, que lo difícil que pueda ser”.

Aunque el actor y su esposa Ana María Malagón están muy felices con la llegada del bebé, de quien por el momento se desconoce su sexo, en redes sociales han sido víctimas de malos comentarios por parte de algunos de sus seguidores. Ante eso, Juan Pablo Obregón resalta que cada hijo que ha llegado a su familia ha sido de completa bendición para sus vidas.

Con el bebé que viene en camino, Juan Pablo le daría la bienvenida a su sexto hijo, aunque según reveló, han tenido varias pérdidas, que no han sido nada fáciles para ellos como familia.

“Hemos perdido tres hijos que los ganó el cielo. En total con este que viene en camino serían nueve. Yo le diría a las personas que me critican que no lo hagan, pero entiendo que en estos medios uno está en foco de críticas positivas o negativas. Yo soy casado con una sola persona, todos mis hijos son con una persona, llevamos 20 años juntos, hemos pasado por problemas, por cosas lindas, y aquí seguimos. Aquí estoy para decirles que ánimo, no hay nada que el Señor no pueda reparar, somos un ejemplo vivo de lucha. Pero no hay que tenerle miedo a los hijos, obviamente hay que mirar en qué contexto está uno, si la situación no da para tener más de dos hijos, pues hay que mirarlo sin caer en cosas que no se deben como el aborto. Ustedes no saben la felicidad y el amor tan enorme que cada hijo ha traído a esta familia”.

Ante las críticas que han recibido por tener tantos hijos, le preguntamos al actor de Padres e hijos si piensa tener más o definitivamente el que viene en camino ya sería el último.

“La voluntad es de Dios pero sí hay una realidad de la edad de mi esposa. De hecho, este bebé nosotros no lo planeamos y no sabemos por qué llegó, seguramente sí llegó por la voluntad de Dios. Obviamente fue bien recibido, pero por temas de la edad de Ana María, por temas de salud y porque humanamente en algún momento a uno le preocupa un poco como el tema económico, el futuro del país y lo que se está viviendo actualmente, pero lo primero es la voluntad de Dios. Esperemos a que nazca este y ya miramos si viene otro o no. Tristemente las personas que uno quisiera que se alegraran, no se alegran tanto y las personas del camino de la fe que entienden lo que es una vida, son las que gracias a Dios encontramos ese abrazo, esa felicitación por parte de ellos”.

Según relató el actor, siempre quiso ser papá joven debido a unos problemas familiares que enfrentó como el abandono de su padre cuando él tenía 15 años. De acuerdo con lo que dijo, en su vida quedaron algunos vacíos que hicieron que sus deseos de tener hijos crecieran cada día más.

Hoy en día no cambia por nada ni por nadie el momento en el que se encuentra, disfrutando de sus hijos, de su esposa y de sus proyectos personales. De hecho, el actor nos confesó que actualmente está dedicado a las labores del hogar cuando no tiene proyectos en televisión, y eso lo hace muy feliz, pues puede dedicarle el tiempo necesario a la crianza de sus hijos.