Juan Pablo Urrego, de El cartel de los sapos, el origen: “pensé tirar la toalla”

Juan Pablo Urrego es un nombre que no necesita mayor presentación. Su corta pero impecable carrera le ha permitido sobresalir no solo en la industria nacional sino en el entretenimiento internacional. Aun lo recordamos caminando por las alfombras de festivales con películas como El olvido que seremos y Memoria. Ahora vuelve a llamar la atención definitivamente con su rol de Leonardo Villegas en su etapa joven en El cartel de los sapos, el origen y es inevitable preguntarse cómo logra abordar sus personajes de manera tan contundente.

El cartel de los Sapos, el origen es protagonizada por Juan Pablo Urrego, Sebastián Osorio, Gustavo Angarita Jr. y Carlos Manuel Vesga. Junto a ellos un elenco conformado por Patricia Tamayo, Helena Mallarino, Camila Zárate, Maía Landaburo, Eduardo Pérez, Juan Manuel Lenis, Verónica Velásquez, Adriana Silva entre otros. Foto: JOHAN LÓPEZ - JOHAN LÓPEZ

Para comenzar reveló que llegó a este rol como lo ha hecho la mayoría de las veces en su carrera en casting, es decir presentando pruebas y compitiendo con otros talentos hasta quedarse con el papel. Lo curioso es que inicialmente audicionó para otro, pero con el tiempo le dieron a Leonardo y con este se quedó. Siendo tan claro que la historia, aunque es ficción, obedece a hechos que ocurrieron en la realidad del país en las décadas de los 80 y 90, Juan Pablo recurrió a todo lo que consideró necesario “Traté de nutrirme de todo lo que podía ver, escuchar leer. Algunos libros, documentales escritos que salían en internet… y textos… eso lo hice antes de recibir los libretos físicos. Ya cuando recibo los libretos uno tiene que acomodarse a lo que está en el guion”.

Una vez más y tenido en cuenta que se trata de una historia que retrata el mundo del narcotráfico la responsabilidad era más grande que la que trae otro tipo de producción. “Uno sabe que estos proyectos van a generar polémicas, eso es lo más difícil, contar esta historia sin herir, sin hacer apologías, sin dejarlos bien parados, como se dice, y creo que al final se logra; estos personajes nunca ganan, no salen victoriosos eso es lo importante”.

Aunque el actor estaba muy pequeño cuando esta historia ocurrió en Colombia si recuerda que a sus hermanos mayores no les permitían salir o ir a conciertos o a centro comerciales. “Me acuerdo de toques de queda y miraba por las ventanas de mi casa y veía las calles solas y preguntaba a mis papás y ellos me decían que no se podía salir, era una orden. Me acuerdo de que había tensión y mucha incertidumbre…”.

Juan Pablo Urrego pagó el precio

Ahora Juan Pablo goza de popularidad y trabajo no le hace falta, pero no siempre fue así. Recuerda que tuvo una época compleja donde no todo fluía. “Han sido años de estudio, de dedicación, de disciplina, sacrificios…Me fui muy pequeño de mi casa a estudiar por fuera. Siete años dejé de ver a mi familia mientras hice la carrera de Artes Escénicas. Pasé por momento difíciles donde pensé tirar la toalla y no me salía nada o me llamaban y no me quedaba… El gusto que le tengo a esta profesión y este oficio hizo que me mantuviera en pie y siguiera intentándolo…”

Juan Pablo, quien de niño quiso ser futbolista, recién terminó de grabar una serie corta para una plataforma y se alista para rodar una película para esa misma plataforma. “Termino y viajo a Europa para hacer otra película”.

